C'est pas moi, c'est le foot

La Coupe du monde approche et il devient de plus en plus difficile pour les joueurs français de se réfugier derrière leur habituel silence. Du coup ils s’essaient à un jeu - bien tardif - de dupes, avec le soutien d’une FFF qui continue de se tenir droit dans ses bottes. De son coté, la ministre des Sports, et donc l’État, sont plutôt soulagés que personne ne vienne leur réclamer des comptes... Pas de VAR pour la mauvaise foi politique.

« Les ONG demandent 440 millions de dollars pour les ouvriers et leur famille, pas des brassards multicolores un soir de match »

Amélie Oudéa-Castéra : « Les joueurs de l'équipe de France ne sont pas des hommes politiques »

Par Nicolas Kssis-Martov

C’est Raphaël Varane qui s’y est coltiné, en conférence de presse à Copenhague :Pas de prise de position, ni de dénonciation, encore moins de mots sur les drames et les problèmes. Et au final l’ultime échappatoire du. Cette réponse intervenait après l’interpellation d'Amnisty International qui avait annoncé son soutien à des Danois plus courageux ou du moins bavards. L’ONG s’étonne du silence persistant des Bleus :Après le mutisme des États et les dérobades de la FIFA, on comprend que l’organisation se tourne désormais vers la sélection nationale. Le tacle médiatique a presque fonctionné puisque la FFF a enfin cessé de faire la sourde oreille, sûrement aussi sous la pression du contexte ou des sondages qui témoignent d’un certain doute dans l’opinion (et qui sait les répercussions sur l’audimat). La fédération a toutefois rappelé d’abord que. Et elle a également promis de venir directement en aide aux travailleurs migrants. Des déclarations d’intention qui pour l’instant n’engagent que ceux qui y croient, comme l’ONG l’a précisé.(la FFF)Le concret et non quelques beaux gestes. De la sorte, le port d’un brassard multicolore (dont un arc-en-ciel camouflé au milieu) contre toutes les discriminations par le capitaine des Bleus (et d’autres capitaines d'équipes qualifiées), dans le cadre de la campagne « One Love » ressemble un peu trop à une opération de com versus bonne conscience. Pour mémoire, les ONG demandent 440 millions de dollars pour les ouvriers et leur famille, pas des bouts de tissus un soir de match.Pendant ce temps, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a aussi apporté sa pierre à ce grand débat national.Ils sont malgré tout des citoyens qui ont légitiment le droit, comme tout le monde, de s’exprimer sur des sujets qui les concernent par ailleurs directement. Rien d’obligatoire mais en démocratie, est-ce normal de laisser entendre que la diplomatie et les relations internationales de son pays doivent rester le domaine réservé d’une certaine élite, cloîtrée entre les murs des ambassades et les dorures des ministères ? Il faut néanmoins aussi noter une révélation en creux, implicite. En effet, la responsabilité première du dossier de la Coupe du monde au Qatar releva en effet du chef de l’État et du gouvernement. Et depuis Nicolas Sarkozy, la France s’est avérée un soutien, et une bénéficiaire (ses entreprises notamment), de ce Mondial. Notre classe dirigeante n’a pas particulièrement brillé par son sens de l’éthique à cette occasion. En retour, peut-elle arrêter de demander aux Bleus d’être des modèles d’exemplarité républicaine ?