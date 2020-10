C’est pas la capitale, c’est Istanbul BB !

Dans un contexte géopolitique tendu entre la France et la Turquie, le PSG est à Istanbul, mercredi, pour y défier le club préféré du président Recep Tayyip Erdogan : l’İstanbul Basaksehir. Derrière ce voyage, le champion de France a surtout l’obligation d’enfin lancer sa campagne européenne sous peine de se mettre en danger.

« Je pense vraiment que chaque personne veut vivre en harmonie »

Ne pas tomber dans la caricature

Par Andrea Chazy

Il ne fait pas l’ombre d’un doute que le PSG aurait préféré atterrir dans un climat plus clément, ce mardi après-midi, à Istanbul. Si la météo était au rendez-vous, l'air, le ciel, lui, est orageux. La faute à des tensions qui s'accumulent depuis plusieurs semaines entre la France et la Turquie sur plusieurs dossiers bouillants (la guerre au Haut-Karabagh, les gisements de gaz en Méditerranée, l’influence turque en Libye...) avec, comme point d’orgue, la question des caricatures du prophète Mahomet et celle de la «» du président Emmanuel Macron. Ce mercredi, la Une de Charlie Hebdo consacrée au président Erdogan a provoqué l’ire du vice-premier ministre du tourisme et de la culture turc, Serdar Cam, qui n’a pas hésité à insulter de «» et de «» les membres de la rédaction du journal satyrique français. Un signe supplémentaire que la rencontre entre l'İstanbul Basaksehir, club ouvertement soutenu par le président Erdogan, et le PSG ne sera pas le rendez-vous de la réconciliation.Sur le terrain du sport, par contre, c’est l’apaisement qui a été joué de part et d’autre. Göksel Gümüsdag, président et proche de l’homme fort de Turquie, a tenu à rappeler publiquement que «» Même son de cloche en conférence de presse d’avant-match du côté du philosophe coach parisien, Thomas Tuchel : «» . Une éventualité dont n’a évidemment pas besoin l’ancien coach du Borussia Dortmund, qui compte sur ce premier déplacement européen de la saison pour rattraper la mauvaise copie rendue face à Manchester United une semaine plus tôt au Parc des Princes.Le sportif, justement, venons-y. Selon les dernières indiscrétions de RMC, Tuchel reconduirait le 4-2-3-1 du second acte face auxavec Moise Kean en pointe et Marquinhos au milieu de terrain. Un choix, sportif jure Tuchel, qui enverrait Danilo Pereira en défense centrale comme face à Dijon le week-end passé. Sauf que cette fois, le Portugais sera aligné aux côtés d’un Presnel Kimpembe qui ne doute pas de sa capacité à performer. «, confiait « Presko » en avant-match.» Un choix motivé par cet éternel contre-pressing, ce fameux paramètre clef que Tuchel espère performant face à la bande d’Enzo Crivelli : «» Quoi qu'il en soit, Paris va devoir sortir les tripes pour repartir d'Istanbul avec le sentiment du devoir accompli et son destin européen bien ancré dans ses mains. A défaut d'avoir réconcilié deux grandes puissances mondiales, ce serait déjà pas mal.