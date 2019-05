C'est officiel : le nouveau maillot de la Juventus sera... sans rayures

DDG

Les fuites n'étaient pas des fakes.La Juventus a dévoilé ce dimanche le maillot que porteront ses joueurs la saison prochaine et il ne sera pas pourvu des traditionnelles rayures noires et blanches présentes depuis plus d'un siècle. Dès ce dimanche contre l' AS Rome , les coéquipiers de Cristiano Ronaldo arboreront cette tunique simplement divisée en deux, blanc à droite et noir à gauche.De plus, le «» et le «» du légendaire maillot seront séparés par une fine bande verticale rose, rappelant la couleur originelle du maillot de la Vielle Dame, fondée en 1897. C'est dès 1903 que la tunique était devenue rayée noir et blanc et n'avait jamais changé depuis.Twitter est en feu.