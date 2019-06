C'est la tournée des patronnes

Un doublé de Wendie Renard, un pion d’Eugénie Le Sommer et un dernier d’Amandine Henry ont permis de sceller royalement l’entrée en matière de l’équipe de France dans son Mondial, vendredi au Parc des Princes. Une victoire dans laquelle l’expérience s’est révélée essentielle.

Renard de la guerre

Vieilles marmites et jeunes pousses

Par Julien Duez, au Parc des Princesses

Pas facile de passer, en l’espace d’une semaine, des 10 000 spectateurs de Créteil aux 45 000 d’un Parc des Princes à guichets fermés. Dans ces cas-là, mieux vaut avoir les nerfs solides, surtout quand on s’appelle Equipe de France féminine de football et qu’on a davantage l’habitude d’entendre les mouches voler plutôt qu’un public en feu au moment où résonne la Marseillaise. «» , confiait, émue, Gaëtane Thiney (157 sélections) après la rencontre. «» , avouait pour sa part Wendie Renard (109 sélections), auteure d’un doublé et logiquement élue joueuse du match.L’entame, elle a été excellente. La suite, parfaitement maîtrisée. Il faut dire qu’en dépit de l’absence-surprise de Valérie Gauvin, laissée sur le banc par Corinne Diacre au coup d’envoi, les Bleues n’ont eu aucun mal à se lancer dans leur tournoi, cernant rapidement les nombreuses faiblesses de leurs adversaires du soir. A commencer par la taille moyenne de la ligne défensive coréenne : 1,65 mètre. Autant dire que chaque corner est une occasion franche et Gaëtane Thiney multiplie les tentatives avant de trouver la bonne : au second poteau pour la tignasse de Wendie Renard qui, du haut de son mètre 87, dispose d’un avantage naturelle que la Martiniquaise ne se prive pas d’exploiter à deux reprises : «» , se réjouissait l’intéressée après avoir marqué ses 21et 22pions en bleu.De la confiance, il fallait en emmagasiner rapidement. Surtout lorsque Kadidiatou Diani, repositionnée dans l’axe, ne parvient pas à débloquer son compteur personnel et que Griedge Mbock se voit refuser sa reprise de volée magistrale pour un hors-jeu saisi au millimètre près par la VAR. Le but d’Eugénie Le Sommer (son 75en EDF, ce qui lui permet de revenir à six longueurs du record de Marinette Pichon) a certes fait du bien à la Lyonnaise, officiellement remise de sa légère blessure au muscle fessier, mais ne reflétait pas assez bien l’écrasante domination bleue dans la moitié de terrain coréenne. Heureusement pour le spectacle, Amandine Henry (84 sélections) s’est chargée d’égayer la fin du second acte avec une magnifique frappe enroulée à vingt mètres qui lui permet d’inscrire le douzième but de sa carrière internationale et surtout, le premier depuis mars 2018.Etait-ce la pression du tournoi qui pesait trop lourd sur les épaules de cette équipe particulièrement rajeunie depuis l’arrivée de Corinne Diacre en août 2018 ? Impossible de l’affirmer, mais en attendant, un chiffre se montre particulièrement explicite : cette victoire, l’équipe de France l’a obtenue grâce à trois buteuses qui, en plus de jouer dans le même club (Lyon) cumulent 353 sélections (557 en ajoutant celles de Thiney et Majri, passeuses décisives) et autant d’expérience à mettre au service du collectif. «» , énumérait Gaëtane Thiney en zone mixte, avant d’ajouter : «Une complémentarité qui n’a pas échappé à Valérie Gauvin, entrée en jeu pour les vingt dernières minutes : «» , promettait la Montpelliéraine du haut de ses vingt capes. Nul doute que les Torrent, Périsset, Cascarino et autres Geyoro auront à coeur de vite lui donner raison.