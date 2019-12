« Le Titi Parisien, un jambon-beurre, servi chaud et complètement revisité »

#3: Xavier Pincemin

Plus jeune, j'ai joué 8 ans dans un club à côté de Versailles, plus précisément aux Chesnay. Je joue toujours en Urban, environ 1 dimanche sur 2, avec des potes. Ça reste un plaisir fédérateur pour moi. Je jouais plutôt attaquant, j'étais rapide quand j'étais plus jeune, j'aime les joueurs du Barça, les ailiers type Messi, Ronaldinho, donc je voulais évoluer à leur poste... Bon maintenant, en foot à cinq, je joue plutôt défenseur, j'ai perdu un peu de vitesse et de souplesse.Alors, plus jeune, le grand-père d'un de mes amis était dirigeant du Havre AC en Ligue 2, donc j'allais régulièrement en présidentielles avec lui. Ça m’a beaucoup marqué dans mon rapport au foot... Puis, j'ai suivi un peu de loin la périodedu PSG. Mais depuis quelques années, je vais au Parc des Princes de temps en temps. Certains me cracheront dessus, mais je suis plus assidûment Paris depuis l'arrivée du Qatar, ça leur a redonné un nouveau souffle. Ce qui me plaît au sein du PSG actuel, c’est que le club est à la fois très homogène collectivement et différent en matière d'individualités : j'aime autant Mbappé, qui renvoie une image très saine, que le côté prétentieux, provocateur de Neymar et ses gris gris qui vont avec. Après, tout n’est pas parfait : la Ligue des champions pour Paris, ça reste difficile... Rien que d'en parler, ça me serre un peu le cœur, la, je l'ai vécue difficilement.Ah question difficile, mais non, je ne pense pas ! En vrai de vrai, je peux dire que l'émission m'a ouvert beaucoup de portes, j'ai pu ouvrir mon restaurant grâce à ça... Vous avez quand même failli m'avoir !Lors de la dernière Coupe du monde et pendant l'Euro, j'étais beaucoup dans les buvettes. Le match, on ne le vit vraiment que quand on est à la buvette, avec les supporters. Ça fait partie du décor en quelque sorte.Ça me permet aussi d'innover un peu, je fais pas mal d'événements avec des sportifs et des rappeurs en dehors de mon restaurant, c'est des petits défis en plus, qui changent du quotidien. Par exemple, je m'entends très bien avec Mamadou Sakho, j'ai fait des inaugurations d'établissements avec lui. Sakho, lui, il faut lui cuisiner surtout du poisson... Attends, qu'est-ce que je lui ai préparé la dernière fois ? Ah, je lui avait fait une belle Saint-Jacques avec une purée de pomme de terre, de la crème d'oignons, des champignons... L’important avec lui, c’est de proposer un plat très visuel, il aime les couleurs.Alors, le plat que je propose, c’est le Titi Parisien, un jambon-beurre complètement revisité, qu'on sert chaud. On a simplement repensé un grand classique sauce Xavier Pincemin, si je puis dire : c’est un sandwich avec du beurre aux algues. Il y aura deux sortes de jambons utilisés : un jambon de Paris persillé ou un jambon de pays ibérique. Pour le pain, on est encore en phase test avec mon boulanger, on proposera soit du pain aux champignons, soit un pain traditionnel revisité.J’aimerais bien mitonner un truc à Zidane. Je pourrais lui faire une petite bouillabaisse à ma sauce. Ou alors, je pars dans mes travers à moi. Je suis très terre et mer, je pourrais lui faire un filet de bœuf avec un beurre noisette poché, des trompettes de la mort, des petits champignons de saison, des épinards, des girolles, ce genre de choses... Ou alors, un beau poisson : quand je bossais au Trianon, j’ai travaillé le poisson uniquement, c’est un produit que je maîtrise. Donc, on pourrait lui servir un turbot braisé, avec des légumes de saison, des choux fleurs colorés, des topinambours, du salsifis... Et hop, du poisson pour Zizou !