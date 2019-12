« Le derby des burgers entre Nantes et Angers ! »

#6: Pascal Favre D’Anne

Vivez le match comme si vous étiez dans les tribunes avec les plats cultes de buvettes, revisités par des chefs de renom, disponibles sur l'application Uber Eats dès le 9 décembre !

Pour moi le foot, c’est avant tout un vecteur d’identification avec une ville, une région. Le foot c’est un sport qui permet au bon sens du terme de défendre un territoire. Savoyard d’origine, je suis devenu supporter du SCO d’Angers depuis que j’y suis installé. Mais, je n’ai jamais joué au foot, ni supporté un club dans ma jeunesse. Au grand dam de mon père qui était passionné de football, supporter de Lyon. Il était très ami avec Aimé Jacquet.Ça m’arrive, surtout quand les matchs sont le dimanche. Et sinon pendant les services on a toujours un portable qui traîne où on jette un œil au match, quand le SCO joue. Parce que le SCO est important pour le rayonnement de la ville. J’avoue que je suis très ami avec Olivier Pickeu, le manager du SCO qui est un grand amateur de cuisine. Mais également avec Stéphane Moulin et quelques joueurs.La buvette du stade, c’est un passage obligatoire pour boire une bière, manger une barquette de frites. C’est un moment de convivialité pour refaire le match.Pour moi c’est un très bel événement, adapté aux soirs de match. Parce qu’il y a ceux qui vont au stade, mais aussi ceux qui souhaitent recréer l’ambiance de la buvette chez eux en regardant le match à la télévision. Et quel meilleur moyen pour soutenir son équipe que se faire livrer un burger aux couleurs de son équipe favorite?J’ai décidé d’imaginer deux recettes, une pour Angers, l’autre pour Nantes. Les deux villes sont importantes à mes yeux. Pour le SCO d’Angers, j’ai pensé au burger noir et blanc avec un pain noir, coloré à l’encre de seiche, un steak haché, du beurre maître d’hôtel et du chèvre de la région angevine pour le blanc. Le tout servi avec une barquette de frites.Pour le burger des canaris, on est sur un pain jaune, coloré avec du curry et un tout petit peu de citron confit, avec un beurre au curry, un steak haché évidemment, du curé nantais, qui est le fromage emblématique de la ville et de la mâche de la région nantaise.L’idée c’est de faire aussi le derby des burgers entre Nantes et Angers, et voir quel burger aura le plus gros succès.Je ne sais pas trop qui est favoriDisons qu’historiquement, sur le terrain du football, Nantes a la faveur des pronostics, mais pour les burgers, il pourrait bien y avoir une surprise. Ça sera un beau derby en tout cas.J’aimerais beaucoup cuisiner pour Zinédine Zidane pour tout ce qu’il représente, pour la trace qu’il a laissé. Je lui préparerais un plat très angevin parce qu’il n’est pas de la région et que j’aimerais lui faire découvrir notre terroir. Donc je lui ferai une gouline, une tourte à base de rillauds d’Anjou, de champignons saumurois, d’échalotes et de Chenin, un cépage local.