Buteurs coupe du monde 2022 Pays-Bas - Etats-Unis & Argentine - Australie

100€ remboursés en Freebets sur les 8es de finale de samedi !

dès la fin du match

Nos pronostics buteurs Pays-Bas - Etats-Unis

Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

Nos pronostics buteurs Argentine - Australie

Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

Les Pays-Bas dans le sillage de Gakpo

Messi porte l'Argentine

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics buteurs avec d'autres bonus chez d'autres sites :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Leest en ce moment deen vous inscrivant avec leVotre 1pari est remboursé en Freebets jusqu'à 100€. Sauf que contrairement à chez les autres sites, votre pari est remboursé- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.Premiers du groupe A, les Pays-Bas n'ont pas pour autant brillé durant la phase de poules. En revanche, la sélection batave peut compter sur sa nouvelle star Cody Gakpo qui éclabousse de sa classe ce début de Coupe du Monde. Le prodige du PSV a débuté toutes les rencontres jusqu'à maintenant et il devrait en faire autant ce samedi en 8de finale. Placé dans des conditions idéales, Cody Gakpo a marqué contre le Sénégal, l'Equateur et le Qatar. Il pourrait être associé à Memphis Depay. Mis de côté par le FC Barcelone, l'ancien Lyonnais reste un élément très important pour les, en attestent ses 42 buts en 84 sélections. Trop juste physiquement lors des 2 premières journées, il a en revanche débuté face au Qatar et n'est pas passé loin de faire trembler les filets sur le but de Frenkie De Jong. Associés devant pour ce match face aux Etats-Unis, Cody Gakpo et Memphis Depay devraient constituer les deux principales armes offensives des Pays-Bas.Leo Messi dispute la dernière Coupe du Monde de son immense carrière. Malgré ses 35 printemps, laaffiche encore de beaux restes, à l'image de ce qu'il réalise encore cette année avec le PSG. Dans cette Coupe du Monde, Lautaro Martinez peine à se mettre en évidence et c'est bien Leo Messi qui se distingue avec l'Albiceleste. Il s'est notamment illustré en marquant contre l'Arabie Saoudite avant de réaliser une grande performance contre le Mexique avec un but et une passe décisive. Moins heureux face à la Pologne, il a raté un penalty. Opposée à l'Australie qui a montré ses limites contre la France en poule (défaite 1-4), l'Argentine peut compter sur Leo Messi qui espère tout de suite rebondir et, pourquoi pas, inscrire un doublé à l'image de ce qu'avait fait Kylian Mbappé contre ces mêmes Socceroos.avecavecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavec