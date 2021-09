Buteur, Balotelli se venge de Yalçın sept ans plus tard

MD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Retour de bâton.avait balancé Sergen Yalçın, actuel entraîneur de Beşiktaş, en 2013 après le comportement insolent de Mario Balotelli avec Manchester City contre le Los Angeles Galaxy. Plus de sept ans plus tard, le tacticien turc des Aigles noirs peut s’en mordre les doigts. Après avoir marqué un but sous les couleurs d'Adana Demirspor, l’attaquant italien a nargué l'entraîneur de Beşiktaş sur le terrain mardi soir.Entré en jeu à la 67minute alors que son équipe était menée 3-0, Mario Balotelli a ni plus ni moins remis l’équipe sur de bons rails. Avec un but et une passe décisive, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille montre qu’il peut encore être décisif. Après avoir envoyé le ballon au fond des filets, l’Italien de 31 ans a couru vers Yalçın en pointant sa tête des doigts, faisant ainsi référence aux commentaires du Turc dans le passé.