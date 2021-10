Bussy et Deslandes, de la parole aux actes

Appelées pour la troisième fois par Corinne Diacre pour les matchs de qualification à la Coupe du monde 2023, Kessya Bussy (20 ans) et Océane Deslandes (21 ans) font partie de la nouvelle génération mise en avant en équipe de France. Inséparables, les deux joueuses ne sont jamais avares de nouveaux défis, que ce soit balle au pied ou le verbe haut. Dernier exemple en date : elles ont toutes les deux participé au concours d'éloquence organisé par la FFF.

Kazakhstan France false Diffusion sur

Vidéo

« Les garçons n’aiment pas qu’on leur mette la misère »

Les mots Bleues

Par Analie Simon

Tous propos recueillis par AS.



Crédit photo : Stade de Reims et Iconsport.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Lorsqu'Océane Deslandes et Kessya Bussy se sont présentées devant le pupitre installé au siège de la Fédération française de football, en mars dernier, leur éternel sourire a laissé place à un visage fermé et concentré. Devant un jury de prestige composé entre autres d’Habib Beye, Brigitte Henriques, Jessica Houara-d’Hommeaux ou encore Julie Gayet, les deux joueuses du Stade de Reims se sont aventurées hors de leur terrain de prédilection, celui du football, pour tenter une expérience totalement différente : participer au concours d'éloquence organisé par la FFF à l'intention des joueuses de D1 Arkéma.: "On y va", se souvient Océane. Un acte fondateur pour les deux joueuses, plutôt timides devant la foule. Après une première manche interne au club, Océane et Kessya ont validé leur ticket pour la finale à six organisée au siège de la FFF"Il ne faut pas déconner et éviter de se rendre ridicule", se souvient Océane.En vue de la finale, les Rémoises se sont enfermées dans leur bulle afin de préparer leur plaidoirie. Tandis que Kessya a planché sur la question « A-t-on besoin des autres ? » , Océane a débattu sur « Pardonner, est-ce une faiblesse ou une force ? », poursuit Kessya Bussy.(Rires.)Mention spéciale pour la benjamine du concours (20 ans), qui a terminé à la deuxième place juste derrière Alice Benoît (ASJ Soyaux).Quelques années en arrière, les Rémoises ne se voyaient sûrement pas à la finale du concours d'éloquence. Ni même être appelées en même temps en équipe de France. Nées toutes les deux de famille de footballeurs, Kessya et Océane ont connu des fortunes diverses à leurs débuts. Si cette dernière a squatté les travées du stade Francis-Le Basser de Laval avec son père,, sa partenaire a dû prouver à son paternel qu’une fille savait bien jouer au foot.À 200 kilomètres de là, Océane Deslandes tape ses premiers ballons avec le club de Vaiges (Mayenne). Mais contrairement à Kessya, elle doit faire ses preuves dès son plus jeune âge dans une équipe mixte.(Rires.)Un sentiment partagé par sa coéquipière :Après leurs débuts en D2 à 15 ans, avec Le Mans pour Océane et Orléans pour Kessya, les deux joueuses se côtoient pour la première fois en équipe de France U20 lors d’un match amical face aux États-Unis (2-0), où l’attaquante avait marqué quelques minutes après son entrée en jeu, avant de se retrouver sous le maillot du Stade de Reims à l'arrivée de Kessya la saison dernière., confirme Océane. Unequi n'hésite pas à tirer elle aussi le portrait de son acolyte :Malgré sa haine de la défaite et son jeune âge, Océane a su s’imposer dès son arrivée à Reims en 2018. Ce n’est pas Amandine Miquel qui dira le contraire., affirme la coach du Stade de Reims.Complices sur le terrain, les deux joueuses ont découvert à quelques mois d'intervalle le château de Clairefontaine et l'équipe de France., confie Kessya Bussy (deux sélections), qui truste en D1 Arkéma la deuxième place des meilleures buteuses derrière Marie-Antoinette Katoto (cinq pions en six matchs de championnat cette saison). L’attaquante rémoise profite d’autant plus que sa copine Océane (aucune sélection) est également présente avec les Bleues pour leur deuxième rassemblement en commun., explique la défenseuse.Malgré un bagage moins impressionnant par rapport à certaines filles, Océane et Kessya sont conscientes de la chance d'évoluer avec le maillot frappé du coq et ne manquent pas d'ambition avec cette équipe de France., conclut Kessya Bussy, qui veut remplir son étagère à trophées, où ellela médaille de championne d'Europe U19 obtenue avec les Bleuettes en 2019. Ça tombe bien, l’Euro se profile en juin. Ce sera l'occasion parfaite pour les Bleues de briser la barrière des quarts de finale et ainsi prouver qu’elles peuvent être éloquentes lorsque l'opposition se durcit.