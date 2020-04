Bussaglia raccroche officiellement les crampons

1

Grande dame.Déjà retraitée internationale depuis l'été dernier, Élise Bussaglia a confirmé ce jeudi au Bien Public la fin de sa carrière. Une décision qui résulte de l'annonce faite par Édouard Philippe ce mardi de stopper la saison., a assuré la désormais ex-milieu de terrain, qui évoluait à Dijon depuis un an et demi.Au cours de sa carrière, celle qui compte 192 sélections avec les Bleues aura été finaliste de la Ligue des champions à deux reprises (2013 avec l'OL et 2016 avec Wolfsburg). Elle possède également quatre titres de championne de France (2006 avec Juvisy, 2013, 2014 et 2015 avec l'OL) et quatre Coupe de France (avec Juvisy en 2005, le PSG en 2010 et l'OL en 2013 et 2014). À l'étranger, elle aura remporté la Coupe et le championnat d'Allemagne (respectivement en 2016 et 2017) avec Wolfsburg, ainsi que la Coupe d'Espagne en 2018 sous le maillot du FC Barcelone. Bussaglia va désormais se concentrer sur sa nouvelle carrière d'enseignante.Monumentale.