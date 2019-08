Bury perd son statut professionnel

BREAKING: Bury have been expelled from the Football League. — Sky Sports News (@Sky SportsNews) August 27, 2019

Jour de deuil pour le football anglais.À peine arrivé et déjà reparti. Alors que Bury FC venait de remporter la League Two(4division anglaise), le club centenaire anglais a perdu son statut professionnel. Une première depuis Maidstone United en 1992. Créé en 1885, la formation du nord de l'Angleterre faisait face à de sérieux problèmes financiers. L'EFL, l'instance en charge de laetdivisions, a rendu son verdict ce mercredi après avoir accordé une dead-line (17H le même jour) pour organiser le rachat du club.La 3division anglaise débutera avec 23 équipes cette saison au cours d'uun exercice 2019-2020 perturbé par la situation du club qui a entraîné le report de six journées de championnat. Bolton, écurie encore plus renommée et également pensionnaire de 3division, est aussi sous la menace d'une exclusion du football professionnel anglais.