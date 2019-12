« Bury FC est sous assistance respiratoire »

Fondé en 1885, le Bury FC est un club de football à poil. Deuxièmes de League Two la saison passée, les Shakers auraient dû être promus en troisième division anglaise. Au lieu de ça, au mois d’août, l’équipe du Grand Manchester était exclue du championnat. En cause, évidemment, une gestion calamiteuse et les problèmes financiers qui vont avec. Pour autant, 300 fans ont créé le "Phoenix Club", un projet qui vise à ce que la ville n'arrive pas à la rentrée 2020 sans football. Entretien avec son fondateur, un certain Chris Murray.

« Mon père est pour Liverpool, mon oncle pour United. Tu es en compétition avec les parents des autres gamins qui les amènent supporter ces clubs-là. J’avais gagné. Mon fils aimait Bury... »

« C’est étrange... Je n’ai regardé aucun match depuis le début de la saison. Je n’arrive pas à y trouver d’intérêt. Ok, j’ai vu deux matchs sur Sky parce que mon frère est aussi pour Liverpool. Je buvais le thé chez mes parents et ils regardaient le match. Mais c’est tout. Aucune émission, aucun résumé. C’est vraiment bizarre. »

Drôle de tableau : un stade - Gigg Lane - qui n'accueille plus aucun match, une grille ouverte à tous les vents et derrière laquelle on peut se garer où l'on veut, de la poussière qu'on peut d'apercevoir derrière les fenêtres... Le Bury FC, exclu du championnat anglais l'été dernier à la suite des problèmes financiers, et ce, alors qu'il devait être promu en League One , est un club de football fantôme. Pour autant, le club, en attente de liquidation, n’est pas complètement mort. La preuve : 300 fans ont créé ce qu’ils appellent « le Phoenix Club » , projet qui vise à ce que la ville n’arrive pas à la rentrée 2020 sans football. À sa tête, Chris Murray, qui offre le café dans un espace de co-working, avec des meubles anciens et des portraits de la Vierge dans le dos.C’est sympa, hein ? Nous sommes dans le Lancashire, en bordure de Manchester. C’est la capitale duet la police a été fondée ici. Quelques célébrités habitent Bury, comme Danny Boyle et des acteurs de. C’est une ville excellente pour le business. Nous avons une vraie communauté, avec une vie de village, tout ce qu’il faut. Sauf un club de foot.Le propriétaire précédent a trop dépensé. Il voulait qu’on passe de la League Two au Championship en cinq ans. Il était impatient. Puis, en décembre, le nouveau propriétaire, Steve Dale, a acheté le club pour 1 livre sterling et n’a plus mis d'argent dans le club. Il n’a pas payé les joueurs et maintenant, on n’a plus de club de foot.Il y a beaucoup de mots que je pourrais employer pour le décrire, mais que tu ne pourrais pas publier... Je n’arrive vraiment pas à comprendre pourquoi il a repris le club. Ça me dépasse. Peut-être qu’il voulait utiliser le terrain dans le futur ? Y construire des résidences ? Mais je ne comprends pas pourquoi il achèterait un club de foot sans payer le staff. C’est juste bizarre. J’ai travaillé trois mois pour le club en 2018. Le propriétaire précédent ne m’a pas payé. J’ai arrêté d’aller au stade. Je suis parti, mais quelqu’un que je connaissais aux finances a pu m’obtenir mon dû. C’était la veille de la vente à Steve Dale. Je suis retourné au stade. Tout ce qu’il disait semblait parfait. C’est ce qu’on voulait entendre. Puis, plus le temps passait, plus des amis au club me parlaient de retards de paiement. Certains n’étaient pas du tout payés. C’est devenu clair qu’il y avait quelque chose de pas net. Apparemment, il a dissous beaucoup d’entreprises dans sa vie.On disait que c’était un homme raisonnable qui aidait des entreprises en difficulté. Mais il n’a pas fait ça avec notre club. Ce qu’il a fait, c’est en arracher le cœur et le transformer en coquille. C’est devenu la coquille de ce que c’était autrefois. Il n’est pas de Bury et il disait qu’il n’avait aucune raison de venir à Bury. Il a avoué qu’il ne savait même pas qu’il y avait un club de foot à Bury. Il n’est pas très foot. C’était facile pour lui de partir, mais il ne l’a toujours pas fait. On ne comprend pas ce qui le retient.J’ai grandi à moins de deux kilomètres de Gigg Lane. Je suis le co-fondateur de l’équipe des supporters à l’extérieur. On a toujours eu relativement peu de gens au stade, mais que des fans dévoués. En 2018-2019, on avait le meilleur pourcentage de fans à l’extérieur. Quand Bury jouait à l’extérieur, mon équipe jouait contre les fans de l’adversaire le matin. On traversait le pays. On a même joué contre des équipes étrangères, comme Lens, lors d’un tournoi à Leeds. J’ai fait ça six saisons, puis j’ai eu des gosses. Le but, c’était de me dire que je pouvais voir moins de matchs un moment, puis que j’irais au stade avec eux. J’ai amené mon aîné la saison dernière. Il a adoré ça. Il n’a pas vu une défaite, on jouait un football divertissant. Maintenant, je ne peux plus l’amener.Tu réfléchis un moment à comment l’expliquer. Quand tu vis à Bury, tu es en compétition avec beaucoup d’autres équipes. Je crois qu’il y a 15 clubs dans un rayon de cent kilomètres. À part Rochdale et Accrington, toutes les équipes sont plus grosses que nous. Tu as Wigan, Blackburn, Bolton, City, Everton... Mon père est pour Liverpool, mon oncle pour United. Tu es en compétition avec les parents des autres gamins qui les amènent supporter ces clubs-là. J’avais gagné. Mon fils aimait Bury... Je lui ai dit qu’il y avait des problèmes et qu’on ne pourrait pas jouer cette saison. Mais on a organisé un match des légendes, on a pu voir à quel point les fans étaient tristes de ne pas pouvoir aller voir un match le samedi. Mon fils a pu y aller avec mes parents. Il y avait plein de gens qui pouvaient avoir leur dose de foot.C’est étrange... Je n’ai regardé aucun match depuis le début de la saison. Je n’arrive pas à y trouver d’intérêt. Ok, j’ai vu deux matchs sur Sky parce que mon frère est aussi pour Liverpool. Je buvais le thé chez mes parents et ils regardaient le match. Mais c’est tout. Aucune émission, aucun résumé. C’est vraiment bizarre. Tu es là, le samedi, tu vois la liste des matchs et tu vois qu’il y a un trou. Les pubs autour du stade ont perdu les revenus engendrés les jours de match. Alors certains fans y vont le samedi pour se soutenir. Il y en a de plus en plus. D’autres vont voir des clubs amateurs du coin comme Radcliffe ou Ramsbottom United. D’autres vont jusqu’au Yorkshire pour avoir leur dose. Mais c’est pas la même chose. C’est juste un substitut pour les aider à gérer le problème.Moi, je savais que ça allait arriver. Techniquement, le club n’est pas mort. Il est sous assistance respiratoire. On n’est pas complètement partis. On attend juste que le club soit réanimé. C’est le problème pour beaucoup de fans, ce manque de clarté.On ne sait pas si le club va être sauvé ou s'il va mourir. On attend. Comme on ne sait pas ce qu’il se passe, on a ce projet de Phoenix Club. On a plein de volontaires, on travaille dur, on monte un dossier...Non. Si le club n’est pas racheté, qu’il est liquidé, le Phoenix Club sera le seul club à Bury. Si le club est acheté par quelqu’un de crédible, avec de l’argent et un plan, on arrêtera le Phoenix. La machine n’est pas encore débranchée, donc la seule chose qu’on peut contrôler, c’est rassembler les fans et planifier quelque chose qui nous appartient.Ok, c’est les fans qui constituent le club. Bury FC est une compagnie, actuellement, pas un club de foot. Nous, on veut créer un club. Ce ne serait pas le Bury FC, parce qu’il y a 134 années d’histoire auxquelles les gens sont attachés. On aura à créer notre propre histoire. On n’aura pas le même site internet et pas exactement le même nom. On ne peut pas s’appeler Bury FC ni utiliser le badge. Même si le badge, c’est les armoiries de la ville, offertes par leau club. Mais on essaiera de faire de ce club une entité aussi proche du Bury FC que possible.On ne sait pas encore ! On a une liste de dix noms qu’on doit soumettre à la FA. On pense à Bury 1885 FC. Mais il y a des histoires de propriété intellectuelle à vérifier...