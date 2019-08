Bury enterré

En faillite après 134 années d'existence et de professionnalisme, le mythique Bury FC n'est pas autorisé à honorer sa saison de League One, championnat dans lequel il venait d'être promu. Le club perd son statut pro et se retrouve tout bonnement exclu du football britannique. Une triste première depuis 1992.

Une vente non conforme

Un record vieux de 116 ans

Bolton sauvé

C'était trop beau pour être vrai. Le 11 décembre dernier, le Bury Football Club, très mal en point car coulant sous les dettes liées à des prêts, les salaires ayant notamment pris du retard, changeait de propriétaire en passant de l'entrepreneur immobilier Stewart Day à Steve Dale, un autre homme d'affaires présenté par lecomme «» . Le tout pour une livre sterling, ce qui veut déjà dire beaucoup quand on parle d'un club de football professionnel.» , tempérait alors Dale. Il n'empêche que quatre mois et demi plus tard, les- menés par l'ex-attaquant Ryan Lowe, directement passé sur le banc - s'assuraient une remontée immédiate au troisième échelon du football britannique à deux journées du terme, au sortir d'un match nul (1-1) enregistré sur la pelouse de Tranmere (un exercice finalement bouclé à la deuxième position avec 79 unités en 46 journées).Une éclaircie du terrain pour masquer la tempête extra-sportive. Car fin avril, avant même l'officialisation de la montée, le néo-président, dans un communiqué étrangement très transparent , annonçait vouloir à son tour céder le club, en faisait un point toujours aussi terrible sur la situation, détaillant les galères rencontrées pour le versement des salaires - on a dû attendre un accord avec les joueurs avant de pouvoir disputer un match face à Colchester - et décrivant cette opération redressement comme «» que prévue. «» À partir de là, l'affaire était mal embarquée.L'été a donc été agité : c'est la PFA (Association des footballeurs professionnels outre-Manche) qui a payé une partie des salaires de mars et avril pendant que les fans venaient en aide aux autres salariés . En mai, alors que les dettes s'élevaient à 8 millions de livres selon le les joueurs ont demandé au propriétaire de prendre ses clics et ses clacs , alors qu'on lui reproche également d'avoir eu des ambitions démesurées en jouant la montée dans ces conditions. Début juillet, la ligue a d'ailleurs déclaré que la passation de pouvoir entre l'ancien et l'actuel propriétaires n'avait jamais été approuvé par la ligue en vertu de ses règlements : les garanties étaient loin d'être satisfaisantes. Un peu plus tard, il a été décidé que Bury, en raison de ses dettes, débuterait la saison avec 12 points de pénalité. Pendant ce temps-là, Lowe mettait les voiles vers le Plymouth Argyle FC et pillait son ex avec plusieurs éléments du Bury FC dans ses bagages.Puis, les emmerdes se sont intensifiées à quelques dodos de la reprise de ce fameux championnat de League One. Le 29 juillet précisément sous les coups de 17 heures,qu'avait posé l'English Football League au président Dale pour présenter des garanties financières afin de remettre le club à flot et ainsi le faire perdurer. Le couperet est alors tombé : match d'ouverture face au MK Dons annulé. Il a été question d'une reprise du club, notamment par la société de conseil sportif C&N Sporting Risk, mais cela a rapidement capoté. On le sait donc depuis ce 27 août, date de nouvelle échéance cruciale qui avait été fixée pour décider du destin du club centenaire : Bury ne rentrera finalement jamais en lice dans cette saison 2019-2020. Le petit séisme a eu lieu vers 16h45 : l'EFL «» . Une décision inédite depuis l'éjection de Maidstone en 1992, mais la situation n'était plus tenable.On parle ici non pas d'un cador du footballmais tout de même assurément d'un petit épouvantail né en 1885, entré directement dans le monde professionnel et qui s'est notamment stabilisé en première division entre 1895 et 1912. Double vainqueur de la Cup au tout début du XXsiècle (1900 et 1903) avec notamment un 6-0 collé à Derby County - record pour une finale - qui n'a été égalé que cette année par Manchester City , il avait également signé une quatrième place dans l'élite, en 1925–1926. Dans les années 1990, le club s'était offert une dernière montée dans l'antichambre, le temps d'arracher un joli succès à Maine Road face aux(0-1) ; peut-être les derniers frissons dignes de ce nom pour la formation située dans le Grand Manchester.Adepte du yoyo dans les divisions pro inférieures, Bury était régulièrement sur la sellette ces dernières années : en 2002 déjà, il s'en était sorti en serrant la ceinture et grâce à de nombreux supporters d'un peu partout dont les noms sont aujourd'hui affichés sur les sièges de l'enceinte Gigg Lane. Suite à une relégation en League Two en 2013, le club s'était de nouveau retrouvé dos au mur et avait eu besoin d'un million de livres pour survivre ; enfin, depuis la prise de fonction de Stewart Day à l'intersaison 2014, les sueurs froides étaient fréquentes concernant les comptes.L'annonce de l'EFL a provoqué une petite onde de choc au Royaume-Uni. «a pesté le capitaine Neil Danns Danns en s'adressant à son président.» Preuve de la détresse générale : ce mercredi, un consortium international s'est formé pour rassembler 7 millions de livres, racheter le club et implorer l'English Football League de revenir sur sa décision. Sinon, il restera une bonne nouvelle : également dans le rouge et menacé par un ultimatum de deux semaines, le Bolton Wanderers FC a lui trouvé un accord de rachat