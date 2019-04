Burnley s'accroche à Chelsea

Chelsea (4-3-3) : Arrizabalaga - C. Azpilicueta (c), A. Christensen, David Luiz, Emerson - N. Kanté (Kovačić, 46e), Jorginho, Loftus-Cheek - Hudson-Odoi (Pedro, 51e), G. Higuaín (Giroud, 77e), E. Hazard. Entraîneur : Maurizio Sarri.



Burnley (4-4-2) : T. Heaton (c) - Lowton, Tarkowski, Mee, C. Taylor - Hendrick, Westwood, J. Cork, McNeil - A. Barnes, C. Wood. Entraîneur : Sean Dyche.

Occasion manquée pour Chelsea de faire son trou dans le championnat des outsiders. United et Tottenham avaient tous perdu ? L'équipe de l'ouest londonien n'a pas flairé le bon coup et n'a pris qu'un point face à Burnley , 15de Premier League, une semaine après la défaite contre Liverpool (2-0). Lesse calent dans un mouchoir de poche entre les, qui passent 5, et lesqui restent sur le podium.Les 24 premières minutes ont été intenses. Après un premier frisson (2), Ben Mee s'est fendu d'un sauvetage pour écœurer Higuaín (6). Salvateur, puisque dans la foulée, Jeff Hendrick a lâché une belle volée au fond des filets (8). Mais l'égalisation n'a pas tardé, signé du pied gauche de N'Golo Kanté après un joli numéro d'Hazard (11), puis lesont pris les devants sur une minasse de Pipita (14). Le rouleau compresseur Loftus-Cheek a ensuite enroulé au-dessus (20).Mais malgré l'ultra-domination des Londoniens (83/17% de possession après les 20 premières minutes), Ashley Barnes a réussi à tromper Arrizabalaga sur un moment d'absence de David Luiz & cie et un coup de pied arrêté bien exploité par les(24). Une première période mitigée pour Chelsea , en plus ternie par la sortie en boitant de Callum Hudson-Odoi (41) et celle mystérieuse de Kanté à la pause.La suite a été d'un tout autre acabit en matière de spectacle, même si Emerson (58), Azpilicueta (67) et Luiz (75) ont allumé une mèche. L'entrée de Giroud dans le dernier quart d'heure et la pluie de centres dans la surface n'ont pas permis aux hommes de Sarri de trouver la faille une troisième fois.Et comme c'était trop facile, Sean Dyche n'a même pas pris la peine d'user du moindre changement pour les siens.