Burnley fait chuter Tottenham

13

Burnley (4-4-2) : Heaton - Bardsley Tarkowski, Mee Taylor - Hendrick (Brady, 80e), Westwood, Cork, McNeil (Gudmundsson, 80e) - Barnes, Wood. Entraîneur : Sean Dyche.



Tottenham (3-4-3) : Lloris - Foyth (Lamela, 76e), Alderweireld, Vertonghen - Aurier, Sissoko, Winks (Llorente, 62e), Rose - Eriksen - Kane, Son (Lucas, 88e). Entraîneur : Mauricio Pochettino.

Seule équipe invaincue de Premier League en 2019 avec Manchester United Burnley n’a pas tremblé face à Tottenham . Lesont arraché une victoire méritée en fin de rencontre face à des Londoniens qui restent cependant troisièmes, dix points devant MU. Pour son premier déplacement depuis quatre semaines, lesont commencé par mettre le turbo et dicter le tempo (72% de possession). Cependant, la réussite n'a pas été au rendez-vous, les deux équipes se quittant dos à dos à la mi-temps. Habitués à titiller les gros, les hommes de Sean Dyche ont ensuite crânement joué leur chance dès qu’une occasion s'est présentée. Et Chris Wood a ouvert le score peu avant l’heure de jeu en reprenant un corner venu de la droite par un puissant coup de casque crucifiant Lloris, esseulé.Mais la domination de Tottenham a payé quelques minutes plus tard avec l'égalisation d' Harry Kane , parti à la limite du hors-jeu après une puissante touche donnée par Rose. Après s'être défait de la défense des, l'attaquant a trompé Heaton d’un soyeux petit extérieur dans un angle fermé pour inscrire son quinzième pion de la saison (soit autant que Pierre-Emerick Aubameyang ). On pensait alors s'acheminer vers un match nul, mais c'était sans compter sur ce ballon mal dégagé par Aurier dont s'est saisi Guðmundsson. Lequel a adressé un centre-tir à Barnes, qui n’avait plus qu’à mettre le pied pour redonner l’avantage aux siens et briser la série de trois victoires consécutives desLe maintien n’est toujours pas assuré, mais la dynamique est encourageante.