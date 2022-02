Burnley et Watford sont toujours en vie, Everton replonge

Le paranormal s'est invité à Brighton, où la désormais ancienne lanterne rouge Burnley a remporté sa première victoire à l'extérieur en Premier League depuis le 10 mai dernier. C'était face à Fulham, lors de la 35journée du dernier exercice... Lesont eu la possession mais le grand échalas Weghorst a joué des coudes pour se frayer un chemin dans la défense des locaux et faire mouche (), avant de fondre en larmes et de pointer ses index vers le ciel. Arrivé cet hiver de Wolfsburg, l'international néerlandais a ensuite utilisé son physique de joueur NBA pour fixer en pivot la défense locale.Au bout du fil, Josh Brownhill, pas le plus grand milieu buteur du circuit, mais qui est parvenu à embarquer Veltman et Cucurella dans sa feinte avant de doubler la mise (). Pas plus adroits que ne l'a été Lallana de la tête en fin de premier acte, les ouailles de Graham Potter voient même Aaron Lennon souffler dans la lucarne de Robert Sánchez (), au terme d'une bonne séquence de conservation de balle de Jay Rodriguez. Brighton commence à marquer le pas et voit le wagon européen s'éloigner pour de bon, alors que Burnley reprend espoir dans la course au maintien.Les relégables se rebiffent. Tout comme Burnley, Watford s'en est allé glaner un succès précieux hors de ses bases. Après une première période insipide, marquée uniquement par un face-à-face manqué de Dennis devant Emi Martínez et une opportunité en or de Danny Ings échouée sur le montant de Foster, lesont sur sortir de leur boîte avant de fermer boutique. Au cœur d'une défense à l'arrêt, Dennis a pris sa revanche en s'élevant pour reprendre un centre d'Ismaïla Sarr (). Avec uniquement un tir cadré (pour une vingtaine de tentatives), la bande à Stevie G ne pouvait espérer meilleur sort et demeure scotchée dans le ventre mou.Brillant vainqueur de la bataille du milieu, Southampton a pris soin de rhabiller Everton de doutes dans son St Mary's Stadium. Si la partie s'est ouverte sur un potentiel penalty en faveur des, lesont par la suite bombardé les cages de Pickford, en cadrant la plupart de leurs tentatives. Walker-Peters aura heurté le poteau en première mi-temps, mais les hommes d'Hasenhüttl ont trouvé en la personne de Michael Keane un allié inattendu : auteur d'une relance cadeau, le défenseur central de 29 ans a lancé la contre-attaque décisive de Southampton, au terme de laquelle Armstrong a fait trembler les filets ().Des charges de Livramento, Broja et Elyounoussi (bloqué quant à lui par la transversale) auraient pu servir de second coup de boutoir, mais c'est finalement le vétéran Shane Long qui s'est élevé une minute après son entrée pour sceller le sort de la rencontre (). Southampton est bien installé au dixième rang, tandis qu'Everton est à égalité avec Newcastle, dix-septième, et sue à grosses gouttes.