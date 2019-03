Burkina Faso : décision en juin pour Duarte

AB

Le sélectionneur portugais du Bukina Faso, qui ne participera pas à la CAN en Égypte, Paulo Duarte , sera fixé au mois de juin sur son sort.Alors que le Gabon viré comme un malpropre Daniel Cousin , dont le contrat courait jusqu’au 31 juillet prochain – l’ancien Lensois, nommé en septembre, avait attendu fin février pour signer son bail et toucher une partie de ses salaires - , après l’échec des Panthères dans les qualifications pour la CAN 2019, le Burkina Faso a décidé de prendre son temps avec Paulo Duarte . Le coach portugais (49 ans), qui avait prolongé en janvier 2018 son contrat jusqu’au 31 juillet prochain, saura au plus tard courant juin s’il poursuit l’aventure avec les Étalons.L’ancien entraîneur du Mans (2009), qui avait dirigé la sélection verte et blanche une première fois entre 2007 et 2012, était revenu aux affaires fin 2015. Il avait conduit le Burkina Faso à la troisième place de la CAN 2017 au Gabon Au pays des Hommes intègres, on sait prendre du recul sur les évènements