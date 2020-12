Burak Yılmaz : « Tigana est comme un père pour moi »

"Tigana c’est comme un père pour moi. Il a eu les tripes de recruter un joueur de 2e division pour le faire jouer dans le plus beau club de Turquie. Il a cru en moi et me l'a toujours montré"L'hommage de Burak Yilmaz à Jean Tigana, qui l'a recruté à Besiktas en 2006 pic.twitter.com/cXtMIOQk4E — Téléfoot (@telefoot_TF1) December 20, 2020

n'oublie pas.Auteur d'une première partie de saison impressionnante avec le LOSC, Burak Yılmaz y est pour beaucoup dans la réussite lilloise. Avant sa première première européenne à 35 ans, l'attaquant a surtout construit sa carrière dans les plus grands clubs turcs, dont Beşiktaş entre 2006 et 2008 pour son premier passage dans le club stambouliote. Une signature à l'époque, qu'il doit à Jean Tigana, sur le banc desentre 2005 et 2007 et qui a vu le potentiel du joueur alors qu'il évoluait à Antalyaspor.L'ancien de Trabzonspor n'a pas oublié le Français, comme le prouve l'hommage qu'il lui a rendu ce dimanche sur Téléfoot., a-t-il déclaré.