Burak Yılmaz, le boss fort

« Très jeune, il avait beaucoup de caractère. Et en débarquant dans un club comme Beşiktaş, à 21 ans, il fallait mieux en avoir. »

Tête de lard et frappe de mule

« Avec le temps, il s’est forgé une carapace »

« Il en est arrivé à un point où il maîtrise la pression, et sait l’utiliser pour embarquer les gens derrière lui. »

Barbe à papa

« À 35 ans, il va avoir un rôle de papa. C’est un gars qui s’inscrit dans le collectif. »

Burak à frites

Par Diren Fesli et Mathieu Rollinger

Tous propos recueillis par DF et MR, sauf mentions.





À Lille, c’est l’heure du croissant. Mais aussi de l’étoile. Chaque été depuis trois ans, les Nordistes ont attiré à Luchin un nouveau Turc dans leur effectif. Il y a d’abord eu Zeki Çelik en 2018, pionnier inconnu de part et d’autre du Bosphore, devenu depuis un modèle d’intégration. Ce fut ensuite au tour Yusuf Yazıcı, une vraie figure locale de Trabzon. Et aujourd’hui, c’est à Burak Yılmaz, légende nationale, de venir garnir cette délégation. Et ce phénomène de cordée n’est pas étranger à l’arrivée de ce dernier :(du LOSC)De maison, Burak en a pourtant changé un paquet de fois durant sa carrière. En 18 années, l’attaquant de 35 ans a déjà fait ses cartons à dix reprises avant de tenter l’aventure dans un nouveau championnat européen.Une bougeotte qui participe à son parcours bosselé : formé à Antalyaspor, il a la particularité d’avoir joué sous les couleurs des trois grands clubs stambouliotes - Beşiktaş (2006-2008 puis 2019-2020), Fenerbahçe (2008-2010) et Galatasaray (2012-2016) - ainsi que le plus grand rival de province, Trabzonspor. Une sorte de Grand Chelem, certainement bien plus solide que ceux réalisés par Hatem Ben Arfa (OL, OM, PSG, Rennes, Bordeaux), William Gallas (Chelsea, Arsenal, Tottenham), Andrea Pirlo (Inter, Milan, Juve) et même Zlatan Ibrahimović (idem, mais dans un autre ordre). Pour le commun des joueurs, cette frivolité sportive vaudrait quelques bricoles. Burak Yılmaz, plutôt que de plier, s’est au contraire nourri de ces rivalités pour s’épaissir. Et c’est là tout le mystère d’un homme que son pays a élu. Comprendre : "".Un privilège qui n’est pas donné au premier venu. Il succède à ce titre à Tanju Çolak, attaquant légendaire de Galatasaray et de Fener dans les années 1990, et Hakan Şükür, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection. Son jeu, tout en engagement et en puissance n’y est pas pour rien non plus., décrit Aurélien Chedjou, coéquipier à Galatasaray.Ces qualités athlétiques, mais surtout mentales, c’est exactement ce qui a plu à Jean Tigana, quand il fait venir au Beşiktaş en 2006 un gamin déjà annoncé comme un futur grand., assure le technicien français.Son premier match avec les Aigles noirs fut aussi le premier en SüperLig pour Stéphane Borbiconi, avec le club de Manisaspor. Et l’ancien messin a rapidement pu se faire une idée du gaillard qui lui était opposé.(Ersun Yanal)Plusieurs mois plus tard, en janvier 2008, le Lorrain voit cet adversaire le rejoindre à Manisa., témoigne-t-il.Pour le BJK, ce ne sera qu’un au revoir.Au début de l’année 2019, Beşiktaş recherche un attaquant et son entraîneur de l’époque, Şenol Güneş, n’a qu’une seule idée en tête pour renforcer son équipe : faire revenir Burak au bercail, onze ans plus tard. Le défi est alors de faire accepter ce retour au Çarşı. Le groupe de supporters ultra avait annoncé la couleur sur ses réseaux sociaux :Sa réputation d’attaquant se jetant très facilement dans la surface adverse pour obtenir des penaltys litigieux est coriace et Burak divise encore une fois. Pour son premier match à la Vodafone Arena face au Bursaspor, la moitié du stade l’applaudit, l’autre le siffle., régissait-il.Le joueur paie cependant quelques maladresses médiatiques :, relate Uğur Meleke, journaliste pouret beIN Sports Turquie.La preuve : avec 11 buts en 15 journées, il met tout le monde d’accord et reçoit régulièrement les hommages de ses détracteurs d’autrefois. Dont ceux du Çarşı.Retourner les vestes et fermer les bouches, Burak Yılmaz en a fait sa spécialité. C’était déjà le cas en novembre 2013. Le stade Şükrü Saracoğlu est alors plein à craquer pour ce derby entre Fenerbahçe et son voisin Galatasaray. Le peuple jaune et bleu sait qu’il aura comme à son habitude son rôle à jouer, en assourdissant le plus possible les visiteurs. Mais ce soir, ils ont une cible de choix : Burak Yılmaz. L’attaquant n’a passé qu’une saison chez eux, mais l’expérience s’est soldée par un flop. Et aujourd’hui, c’est chez l’ennemi qu’il empile les pions.(Drogba), replace Aurélien Chedjou, titulaire en défense central dulors de cette rencontre.Malgré la défaite (2-0), Yılmaz a ce soir impressionné par son imperméabilité. Et heureusement, parce que cela deviendra au fil du temps son quotidien., continue Chedjou.Tigana ne peux que donner raison au Camerounais :Sans pratiquer de judo, Yılmaz applique un des préceptes : utiliser le poids de ses détracteurs pour en faire une force. Chedjou :Une capacité de résistance qui a fait de lui un leader naturel dans chacun des clubs dans lesquels il est passé., continue Aurélien Chedjou.Tous les ingrédients pour plaire à un public plus large que celui d'un stade.En Turquie, on apprécie ces figures d’homme fort, bosseur et qui ne se laisse pas dicter sa loi. C’est ancré dans les moeurs. Burak, depuis des années, est resté fidèle à son caractère. Sans jamais chercher à plaire, il est devenu un des personnages les plus respectés du pays., se souvient Aurélien Chedjou.Comme chaque citoyen lambda que l’on pourrait croiser à Istanbul autour d’un çay, il respire foot, parle de politique et ne garde pas sa langue dans sa poche. On a même pu l'apercevoir se friter avec un chauffeur de bus . Sauf que le footballeur a pu nouer un lien particulier avec le président de la nation, Recep Tayyip Erdoğan. En 2017, l’attaquant s’offre une excursion en Chine. La première expérience à l’étranger de sa carrière. Lors d’une visite officielle, Erdoğan en profite pour aller saluer leen exil et le féliciter pour son bon début de saison : 6 buts en 6 matchs à l’époque. Mais c’est aussi grâce à cette relation qu’il pourra écouter son séjour dans l’Empire du Milieu, tournant au vinaigre après des problèmes familiaux. Le dimanche 16 avril 2017, la Turquie connaît un nouveau tournant. Erdoğan remporte le référendum visant l’approbation d’une réforme constitutionnelle, renforçant largement ses pouvoirs. Lors des semaines précédents, rares sont les personnalités publiques risquant à se mouiller. Parmi les soutiens du présidents, il y a le trio Ridvan Dilmen (légende du Fener), Arda Turan et donc Burak Yılmaz. Par l’intermédiaire d’une vidéo publiée sur Internet, le buteur déclare qu’il voterapour une Turquie encore plus forte. Positives ou négatives, les réactions ont déferlé par milliers face à cette prise de position. Burak n’en a que faire de prendre le risque de tâcher sa notoriété : comme depuis toujours, il mourra avec ses principes.Cette proximité avec le leader de l’AKP ne s’arrête pas là. En 2018, alors qu’il évolue à Trabzonspor, Yılmaz adopte une barbe de trois semaines, plutôt que celle de trois jours qu’il arborait depuis un moment. Lors d’un entretien avec le magazine de son club, il explique :La politique, Burak n’y pense pas seulement le matin au moment de se raser ou non. Le 14 octobre 2019 au Stade de France, on l’a vu comme tous ses camarades de la sélection, esquisser un salut militaire. En France, cela avait secoué. Mais au pays, cette "célébration" était présente dans tous les championnats du pays depuis des années. La Turquie est alors en plein conflit avec le PKK, le Parti des travailleurs kurdes, créé en 1978 et qui souhaite la reconnaissance du Kurdistan. Lors de ce conflit causant des milliers de morts de part et d'autre, nombreuses sont les familles endeuillées. Et Burak comme la majorité de ses compatriotes se doit d’apporter son soutien aux soldats turcs. Plus qu’une idéologie politique, il faut surtout voir en cet engagement un patriotisme vissé au corps.Ses faits, ses gestes, ses dires sont scrutés. Et ils le seront encore aujourd’hui dans le Nord de la France. En signant à Lille, Burak amène dans son sillage des millions de supporters prêts à bondir au moindre but de l’attaquant sous le maillot des Dogues. Depuis sa signature, les articles sur le club lillois explosent en Turquie et chacune des rencontres jouées par Burak et ses compatriotes Zeki et Yusuf sont suivies de très près dans leur pays., expliquait-il lors de sa présentation.De quoi rendre heureux Gérard Lopez qui peut apporter un peu de poids à sa jeune ligne d'attaque., confirmait le président des Dogues lors de son arrivée.Aujourd’hui, Yılmaz pointe à deux buts et une passe décisive. Pour ceux qui l’ont connu en Turquie, ce choix est le meilleur pour les deux parties., juge Borbiconi.Ce n’est pourtant pas la première fois qu’il a été tenté par un défi en France. Jean Tigana a voulu le faire venir à Bordeaux, sans que les Girondins ne puissent, et il l’avait aussi proposé à l’AS Saint-Étienne. Stéphane Borbiconi se souvient lui d’une autre piste.À 35 ans, il n’est pourtant pas question de crépuscule pour l’international turc et Aurélien Chedjou, ancien lillois, ne se fait aucun soucis sur son engagement.Dans le Nord, il se dit qu’on pleure deux fois : une fois quand on arrive, une fois quand on repart. Ça tombe bien, c’est exactement ce que Burak Yılmaz a provoqué toute sa vie en Turquie.