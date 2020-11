Schalke, chute sans fin

Encore dauphin de Bundesliga à l’issue de la saison 2017-2018, Schalke végète désormais tout en bas du classement avec trois minuscules points en neuf journées après une nouvelle défaite sur le terrain du Borussia Mönchengladbach. Pire : les Königsblauen traînent une pitoyable série en cours de 25 matchs consécutifs sans victoire en championnat, à six unités du record du Tasmania Berlin. Alors, qu’est-ce qui ne tourne pas rond chez le club de la Ruhr ? À peu près tout, en réalité.

Je chiale, tu chiales, il Schalke

Le concept innovant des ventes gratuites

Par Douglas de Graaf

, que l’on peut qualifier de. Voilà à quoi Schalke et son ailier Steven Skrzybski en sont réduits. Ce samedi, less'inclinaient une énième fois en Bundesliga contre Mönchengladbach (1-4), mais le tableau est tellement noir que les troupes de Manuel Baum se sont raccrochés aux maigres brindilles pouvant être sauvées de l’incendie. La direction du club tentait elle aussi de se rassurer, en certifiant qu’un nouveau départ attend désormais lesaprès deux dernières semaines cataclysmiques.Indigent sur les pelouses de Buli depuis de longs mois, Schalke a touché le fond lors du précédent week-end contre Wolfsburg (0-2). Alors que les Loups mènent déjà 2-0, Manuel Baum tente un électrochoc en sortant Amine Harit à la 39minute, puis Benjamin Stambouli à la mi-temps. Mauvaise pioche : l’ancien champion d’Europe U19 français prend la tangente sans serrer la main de son entraîneur, tandis que l’ex-Montpelliérain pique une énorme colère dans le vestiaire assurant même qu’il aurait quitté le stade sur le champ). Le lendemain, fâché de la tournure que prend un entraînement trop léger à son goût, Vedad Ibišević se frite avec l’entraîneur adjoint Naldo. Au point d’en venir aux mains... Ce mercredi dernier, les sanctions tombent : le Bosnien de 36 ans est viré, pendant qu’Harit est banni du groupe jusqu’à nouvel ordre en compagnie d'un Nabil Bentaleb catalogué comme une autre brebis galeuse délétère pour la vie de groupe.Dans l'entrefaite, le directeur technique Michael Reschke avait fait ses valises , consterné depuis belle lurette par la direction prise par son club. Car les problèmes de Schalke ne datent pas d’hier. Habitué à souffler le chaud et le froid (demi-finaliste surprise de C1 en 2011, dixième de Buli en 2016-2017 puis deuxième la cuvée suivante), le voisin honni du Borussia Dortmund semble trop souvent se reposer sur ses lauriers d’( « association à but non lucratif » ) à succès porté par son exceptionnelle formation. Qui a, notamment, enfanté trois titulaires (Manuel Neuer, Benedikt Höwedes et Mesut Özil) à l’Allemagne championne du monde 2014. Et la liste ne s’arrête pas là : Leroy Sané, Julian Draxler ou Thilo Kehrer ont tous éclos chez les, rapportant au moment de leur vente la somme combinée de 120 millions d’euros (dont une partie substantielle est reversée au centre de formation, pour alimenter le cercle vertueux). Sans compter que lesne sont pas en reste en matière d’achats malins à moindre coût, Leon Goretzka et Alexander Nübel ayant ainsi été repérés en D2 et attirés pour une bouchée de pain.Mais c’est ensuite que le bât blesse, les ventes de Sané ou Draxler n’étant que des arbres qui cachent la forêt. Le club a depuis pris l'habitude de laisser ses meilleurs éléments partir libres (Joël Matip à Liverpool, Sead Kolašinac à Arsenal, Christian Fuchs à Leicester, Max Meyer à Crystal Palace ou encore Goretzka et Nübel au Bayern), passant ainsi à côté d’un trésor de guerre qui fait aujourd’hui cruellement défaut alors que le club est criblé de dettes - 200 millions d’euros - et menacé de faillite. Peu inspirée dans la négociation des départs, la direction sportive l’a aussi été dans le sens des arrivées en déboursant trop pour des joueurs moyens et oubliant que la mentalité douteuse d’une ou deux recrues peut plomber un effectif entier. Dernier motif accablant : parvenir à attirer des entraîneurs en or - Domenico Tedesco, David Wagner et Manuel Baum -, pour finalement leur réserver une place de fusible.Ce sont ces errances et cet immobilisme au sein de la direction, menée d’une main de fer par le milliardaire Clemens Tönnies depuis 2001, mais poussé cette année à la démission après des propos racistes , que les ultras de Schalke n’ont de cesse de dénoncer depuis des années. éructait un collectif d'ultras dans un communiqué en juin dernier, déplorant une instanceet. Qui avait, par exemple, supplié les fans de ne pas exiger de remboursement de billets lors de la première interruption du championnat. Des fans qui ne peuvent aujourd'hui qu'assister, de loin, à la noyade de joueurs ayant tellement besoin du soutien indéfectible de l'un des meilleurs publics d'Allemagne.