Leipzig et le Leverkusen tombent

Les autres résultats :

Alors qu'il ne jouera que ce dimanche, le Bayern Munich peut déjà se frotter la main. Et pour cause : son dauphin Leipzig a chuté sur la pelouse du relégable Mayence, qui n'avait plus gagné depuis le 22 novembre dernier. Les Saxons ont pourtant pris l'avantage par deux fois, grâce à Adams - après une mine de Sabitzer repoussée par la barre - puis Halstenberg. Mais c'est par son Français Moussa Niakhaté, auteur d'un doublé, que Mayence a pu rester dans le match en égalisant à chaque fois sur coups de pied arrêtés. Mieux encore pour les locaux, ils sont passés devant dès le début de la seconde mi-temps avec un pion de Leandro Barreiro en profitant d'une erreur de jugement d'un Péter Gulácsi loin d'être impérial sur les trois buts qu'il a encaissés. Avec un troisième match sans victoire sur les quatre derniers qu'il a disputés, le RBL laisse ainsi l'opportunité à Hansi Flick et ses poulains de prendre sept points d'avance en cas de victoire contre Schalke.L'autre mauvaise opération de l'après-midi est pour Leverkusen. Alors qu'il avait l'opportunité de surfer sur son joli succès face à Dortmund , le Bayer s'est fait surprendre chez lui par Wolfsburg. Dans le rôle du bourreau ? Ridle Baku, venu placer une belle tête sur un super centre de Renato Steffen dix minutes avant la pause. Un but suffisant pour les Loups, qui ont fait preuve d'une belle solidité défensive afin de préserver leur cage inviolée. Les partenaires de Moussa Diaby ont pourtant eu plusieurs occasions dans le premier acte pour trouver la faille grâce entre autres à Lucas Alario, qui a notamment trouvé le poteau en début de match, avant de progressivement s'endormir. Un succès qui permet tout simplement à Wolfsburg de rejoindre son adversaire du jour sur le podium de la Bundesliga. Tous les feux sont au vert, pour Maxence Lacroix et ses copains.