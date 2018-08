Buffon, les premiers pas d’un titi

Avant son premier match officiel avec le PSG face à Monaco, samedi, Gianluigi Buffon vient de passer ses premières semaines avec le club de la capitale. Plus que sur le terrain, c’est au quotidien que « Gigi » fait du bien au PSG.

Face à Chambly, son rêve de clean sheet a duré 5 minutes

« Gigi a une grande personnalité, c'est ce genre de leadership qu'il apporte aussi à l'équipe »

Mathieu Faure

L’image est presque ubuesque. Sébastien Cibois, 20 ans, quatrième gardien du PSG, trinque avec Gianluigi Buffon lors du vol Singapour-Shenzhen qui amène la délégation parisienne en Chine pour le Trophée des champions. Le gardien de la réserve parisienne ne se serait sans doute pas imaginé partager une petite coupe mais aussi des séances d’entraînement au quotidien avec la légende italienne de 40 ans. En Chine, Buffon prend ses marques avec le PSG. Professionnel, classe, facile. Quand il faut s’arrêter pour signer des autographes, l’Italien le fait avec sa décontraction légendaire. «» , lance-t-il en privé pour expliquer sa disponibilité. Pour le moment, le PSG n’a pas « utilisé » son gardien pour des opérations marketing alors que « Gigi » est une star en Asie.C’est surtout la seule recrue parisienne de l’été pour le moment. Ses premiers pas étaient donc très attendus, mais en France, on ne pardonne rien. Alors quand il prend un but au bout de cinq minutes de jeu contre Chambly dans un amical à huis clos au Camp des Loges, on pointe immédiatement son âge. Le (gros) mot « cramé » est même lancé à la cantonade.Même si le PSG a sombré par la suite contre le Bayern Munich (1-3) et Arsenal (1-5), Buffon a déjà montré ses qualités : bon sur sa ligne, charismatique, autoritaire tout en n’effaçant pas ses petites coquetteries (sorties aériennes, anticipation derrière une défense haute). Surtout, Buffon joue derrière une équipe qui découvre le 3-4-2-1 de Thomas Tuchel et dont la défense est composée, jusqu’ici, par Lassana Diarra Kevin Rimane et Stanley N’Soki. Soit un milieu défensif, le capitaine de la CFA de 27 ans et un jeune prometteur qui refuse, pour l’instant, de signer professionnel au PSG. Difficile, du coup, de mesurer concrètement l’impact de Buffon sur le plan sportif. C’est trop tôt.Face à Monaco, samedi, l’Italien jouera son premier match officiel et devrait, pour le coup, faire équipe avec des partenaires plus expérimentés puisque Thiago Silva et Marquinhos sont revenus de vacances. Une chose est sûre, la venue de Buffon au PSG se mesure surtout pour l’instant en dehors du terrain. C’est par le réseau du transalpin que le club de la capitale a engagé Gianluca Spinelli , ancien entraîneur des portiers de Chelsea mais surtout de l’Italie où il a côtoyé Buffon. Tout le monde connaît Buffon. Même au sein des joueurs, l’Italien fait figure d’idole absolue. De patron. «» , balance Julian Draxler sur le site du club. Car ce dont le PSG avait surtout besoin, c’est d’un taulier. Un capitaine de navire au quotidien, rôle dans lequel Thiago Silva peine à tenir la barre. «» , appuie Thomas Tuchel Reste la question que tout le monde se pose : qui jouera quand Alphonse Areola sera revenu de vacances ? «» , confessait Buffon avant le match face à Arsenal. Finalement, c’est peut-être dans le travail invisible que l’apport de Buffon sera le plus important.