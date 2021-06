Bucarest à quai

Comment un pays organisateur vit-il un Euro qu’il ne dispute pas ? La Roumanie et l’Azerbaïdjan sont les premiers de l’histoire à connaître cette drôle de situation, et c'est bien à Bucarest que cette situation ubuesque est la plus prégnante.

« La pire équipe de Roumanie que j’ai vue de ma vie »

Mieux vaut regarder où on met les pieds quand on déambule dans le Centrul Vechi. Déjà pour éviter de se faire une cheville sur un pavé déchaussé. Mais aussi parce qu’en s’installant à une terrasse de la rue Lipscani, deux types de spectacle peuvent s'offrir à vous sur les coups de 22 heures : pile, ce sera le coup d’envoi d’un match de l’Euro, face, des danseuses légèrement vêtues se trémoussant sur des remix électro. Dans les deux cas, ce n’est pas ici que l’on sentira la ferveur qui doit normalement bercer une ville accueillant l’Euro. Et hormis les fois où les marées d’Ukrainiens et de Macédoniens du Nord se sont croisées pour un match de poule, rares sont les personnes directement concernées par l’événement. Aucun maillot jaune de laen vue, deux maillots de la, pas beaucoup plus de bleus de France. Au volant de sa Dacia Logan, Marian brosse le portrait d’un mois de juin on ne peut plus normal dans la capitale roumaine :Il faut dire que les fêtes organisées chez soi sans y être invité laissent rarement un souvenir impérissable.Loin de l’ultra-centre, au cœur d’un campus universitaire, une dizaine de jeunes de l’Académie Narcis Raducan perfectionnent leursau moment où Galles-Danemark débute. Pas sûr qu’ils soient devant leur poste deux jours plus tard pour France-Suisse., rapporte Cristian Scutariu, journaliste freelance. Pourquoi ?Les yeux plongés au fond de son café, cet ancien rédacteur de las’excuse presque du manque d’ambiance, mais peut l’expliquer simplement par l'absence de la Roumanie dans les nations en lice :Pas question de se voiler la face, et Cristian le sait très bien : le mal est plus profond.Mais depuis, la plupart des talents de cette génération se sont perdus dans des clubs de seconde zone, comme l’attaquant George Pușcaș à Reading (Championship), et n’ont su franchir le palier les séparant du haut niveau et des A. Une sélection qui compte pour plus grosse « star » Nicolae Stanciu, n°10 du Slavia Prague., déplore Cristian, du haut de ses 35 ans. Et pendant qu’une reprise dede Jacques Brel surgit en fond sonore, il met le doigt là où ça fait mal :Ou quand les princes des Carpates se carapatent., poursuit Scutariu.(qui a fusionné récemment avec le Farul Constanța, NDLR).Ajoutez à ça la perte de vitesse des grands clubs de la capitale, et en premier lieu le Steaua, dont la branche historique de l’armée a repris les droits au fantasque Gigi Becali pour repartir en quatrième division, et voilà le foot roumain sans vitrine. Difficile après ça de sortir les fêtards des boîtes de nuit.