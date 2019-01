Bryan-Clovis Ngwabije : « On a battu la vraie équipe de l’OM »

En ouvrant le score d'une tête rageuse face à l'OM dimanche, à Geoffroy-Guichard, Bryan-Clovis Ngwabije a mis Andrézieux-Bouthénon (N2) sur la voie du plus beau succès de l'histoire du club. Une belle récompense pour ce jeune défenseur de vingt ans, arrivé cet été en provenance du centre de formation de l'OL, qui accepte depuis le fin fond du car andréziens-bouthéonnais de revenir sur son nouveau match référence.

« Tous les Lyonnais marquent une fois à Geoffroy-Guichard. »

« Ma cousine, je lui disais : "Oh Karine, je fais quoi ? Vas-y, je vais tout faire, si je marque, je fais tout ! Toutes les danses du moment !" C’était un moment inimaginable, je n’y croyais pas du tout. »

« Vous savez, je sors du centre de formation de l’OL. Donc des joueurs de ce calibre, j’en ai vu, et des bien plus impressionnants même. »

« Je voulais que l’arbitre reste lucide. Certes, on menait 2-0 à ce moment-là du match, mais ce n’était pas une raison pour qu’il ne siffle pas certaines choses, ou qu’il soit plus gentil envers les Marseillais. Car ça aurait pu jouer en notre défaveur. Le football, ça va vite dans les deux sens, c’est fragile. »

Propos recueillis par Andrea Chazy

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Oui, c’est sûr. Sur les réseaux sociaux, on voit déjà les messages, les commentaires des supporters marseillais, Mohamed Henni a déjà fait une vidéo ... Les retours qu’on a, c’est qu’on a fait un gros match. On n'a pas seulement subi, on a aussi réussi à montrer nos qualités.Exactement. On peut dire : «» Pas la remaniée.On regarde les joueurs de l’OM juste à côté de nous, et on voit qu’ils ont beaucoup de prestance. Mais dans le même temps, on se dit que, maintenant, c’est à nous de montrer ce qu’on est capables de faire. On les connaît, mais eux, ils ne nous connaissent pas.C’est exactement ça, même si de toute façon, tous les Lyonnais marquent une fois à Geoffroy-Guichard.Que ce soit pour Lyon ou une autre équipe. Non, pour dire la vérité, c’était incroyable.Ça va trop vite. C’est dur de décrire ce qu’il se passe ! Au départ, il bloque ma course et je ne peux pas partir. Mais la balle vient tellement bien que j’ai juste cherché à faire ce. Moi, sur le coup, j’avais même pas vu que Mandanda était sorti. C’est en regardant les vidéos que j’ai vu qu’il était là. Sinon, si personne me le dit...Ouais, carrément même. Je tombe parce que Mandanda me met une droite en sortant. Mais je ne l’ai pas sentie, je savais juste à ce moment-là que j’avais bien tapé la balle et fait une tête piquée. Après, je ne voyais plus rien.Je n’y crois pas, parce que je n'avais pas arrêté de parler du fait que si je marquais ou si c’était mon pote Lenny, on allait faire une célébration. La danse et tout, on ne faisait que de parler de ça ! Ma cousine, je lui disais : «» C’était un moment inimaginable, je n’y croyais pas du tout.Tout au long du match, j’étais en confiance. J’avais toujours en tête l’idée de jouer vite, de prendre des initiatives, de voir avant. Si tu vas être pressé, tu dégages, si tu peux jouer en une touche, tu le fais...C’était exactement ça. On voulait mettre du monde dans l’axe, car c’est la zone la plus dangereuse, et parce qu’aussi, à tout moment, avec leurs qualités techniques, ils pouvaient nous trouer avec Thauvin, Payet, Ocampos, Germain...Bah moi, je n'en vois même pas une...Ah oui, oui quand même celle-ci ! Mais après, c’est tout. On a su faire le dos rond dans les moments difficiles, mais c’est passé.Vous savez, je sors du centre de formation de l’OL. Donc des joueurs de ce calibre, j’en ai vu, et des bien plus impressionnants même. Nabil Fekir , Memphis, Bertrand Traoré wolala, Houssem (Aouar) qui est de ma génération... Je savais ce qui nous attendait, et j’étais préparé à jouer contre ce type de joueurs.Ils parlaient énormément ! J’étais surpris d'ailleurs qu’ils s’entendent si bien, qu’ils communiquent autant. Je me posais justement la question sur qu’est-ce qui n’allait pas. La pression des supporters qu'ils n'assument plus ? Quelles sont les petites choses qui font qu'ils ne produisent plus du bon football... Qu’est-ce que c’est ?Je voulais que l’arbitre reste lucide. Certes, on menait 2-0 à ce moment-là du match, mais ce n’était pas une raison pour qu’il ne siffle pas certaines choses, ou qu’il soit plus gentil envers les Marseillais. Car ça aurait pu jouer en notre défaveur. Le football, ça va vite dans les deux sens, c’est fragile.De se dire qu'on l’a fait. Que nous l’avons fait. Tout le monde. Les joueurs, les dirigeants, les supporters, les parents, les bénévoles. C’est une récompense collective.Je ne l’ai pas mal vécu, parce que j’arrivais au bout d’un cycle. J’arrivais à la fin de mon contrat de stagiaire et soit je devenais pro, soit pas. Ils m’ont jugé, je n’ai pas eu beaucoup de temps de jeu en CFA2 l’an passé, il y a beaucoup de concurrence... C’est compliqué. C’était à moi de faire le job pour rebondir, enchaîner les matchs et refaire de bonnes performances. Comme ce soir.Oui, car la Youth League, c’était mon dernier gros match. Au niveau de l’intensité, même de l’enjeu, car si on ne gagnait pas, c’était l’élimination. Maintenant, c’est celui-ci mon match référence et qui j’espère va lancer ma carrière.Ah non, non ! Choper l’OL à Geoffroy-Guichard ? Non, pas tout de suite !