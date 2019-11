Bruno Nicolè, la météorite du football italien

Ce nom n'est pas forcément le plus connu du grand public. Pourtant, Bruno Nicolè a bien été l'une des pépites de la Juventus dans les années 1950. C'était la grande Juve de Charles, Boniperti et Sivori. Et Nicolè, du haut de son mètre 72 et de ses 18 ans, avait réussi à s'y faire une place de choix. Retour sur une carrière express.

« À la fin du match, un monsieur vient me voir et me donne un petit papier dans la main. Il était écrit : "Merci, au nom de tous les mineurs du Veneto qui travaillent en France". »

Lancé dans le grand bain par Nereo Rocco

« Je me dis que Rocco m'a convoqué pour que je puisse vivre l'expérience de près, que je goûte au parfum des pros. On est dans les vestiaires à quelques minutes du match et il me dit : "Change-toi, tu joues." »

Coup de foudre avec la Juve

« Sur le terrain, je n'avais d'yeux que pour Boniperti. Il est, avec Rivera, le joueur italien le plus fort que j'ai pu voir. Il savait tout faire. »

Ascension, apogée et déclin

« Footballeur, je pensais beaucoup, presque trop. Lors de mes réflexions, je me disais qu'on était bien traités, mais qu'il suffisait d'un mauvais coup sur le genou pour que tout s'arrête. Et moi, dès que je me blessais, je prenais du poids. On peut dribbler un défenseur, mais pas la balance. »

Le prof et les records

« J'ai enseigné à l'école primaire, au collège, au lycée. J'ai même enseigné dans une école pour handicapés. Je ne faisais pas que du sport, je faisais écrire aux élèves des rédactions, je leur demandais ce qu'ils attendaient du sport, pour mieux les connaître. »

Par Éric Maggiori

Tous propos de Bruno Nicolè recueillis par Gianni Mura pour la Repubblica en 2014





Nous sommes le 9 novembre 1958. Stade Olympique de Colombes. La France, médaillée de bronze au Mondial qui s'est disputé quelques semaines plus tôt en Suède, affronte l'Italie pour un match amical de prestige. Ce sont les Bleus de Just Fontaine, Jean Vincent et Robert Jonquet. En face, c'est une Italie en pleine reconstruction, qui n'était d'ailleurs pas parvenue à se qualifier pour le Mondial. Hormis Giampiero Boniperti, pas d'immense star dans cettequi n'a plus de sélectionneur depuis mars 1958, et qui est entraînée pour cette rencontre amicale par un trio Viani, Biancone et Mocchetti. Alors, quand Jean Vincent ouvre le score dès la 15minute, le public colombien se voit bien infliger une correction aux Italiens. Personne, à ce moment-là, ne se doutait que ce match allait être le théâtre de l'éclosion défintive d'un joueur.Un joueur de 18 ans, au petit gabarit (1,72m) et aux cheveux bruns ondulés. Bruno Nicolè. Pour sa première sélection avec la, le gamin plante un doublé, qu'il racontait en détail au journaliste sportif Gianni Mura en 2014. «"Merci, au nom de tous les mineurs du Venetoqui travaillent en France". » Ce jour-là, le mythique Gianni Brera n'y va pas par quatre chemins : «» , écrit-il le lendemain dans la presse. Rien que ça.Le monde a donc découvert Bruno Nicolè ce 9 novembre 1958. Mais l'Italie, elle, l'avait découvert bien plus tôt. Le gamin naît à Padoue en 1940. Son père, Carlo, tient un kiosque à journaux à côté de la gare. Sa mère, Teresa, possède une laiterie au rez-de-chaussée de sa maison, via Castelfidardo. Dès son plus jeune âge, Bruno aime lire, et s'adonne à tous les sports. «, raconte-t-il, toujours à la» À 14 ans, le premier rêve : il intègre les équipes de jeunes de Padova. Tout va alors très vite, trop vite. Ce sera d'ailleurs une constante dans sa carrière. À cette époque, Padova vient de remonter en Serie A et a obtenu une jolie 8place pour fêter son retour dans l'élite. Le coach s'appelle Nereo Rocco. Un révolutionnaire qui a introduit le poste de libéro en Serie A, lors de son passage à la Triestina quelques années plus tôt.Si Rocco est un visionnaire, il est également très proche de ses joueurs. «"Que voulez-vous boire, monsieur Rocco ?""Un café, s'il vous plaît."» Quelques semaines plus tard, le 10 février 1957, Rocco le convoque en équipe première, pour un match de championnat contre l'Inter. Bruno Nicolè n'a pas encore 17 ans. Cette première chez les pros est irréelle. «"Change-toi, tu joues.""Si je te l'avais dit hier, tu n'aurais pas dormi de la nuit et là, tu serais une serpillière. Sur le terrain, fais ce que tu as envie de faire."Mais la première véritable consécration de Nicolè arrive le 2 juin 1957. Padova reçoit la Juventus, qui s'intéresse de près à lui.L'espion dess'appelle Giorgio Stivanello. Ce milieu de terrain a joué à Padova de 1953 à 1956, a rejoint la Juventus à l'été 1956, mais a eu le temps d'entendre parler de ce jeune garçon qui brillait avec la Primavera padovana. Stivanello a d'ailleurs mis en garde ses coéquipiers avant la rencontre ( «» ), et il avait raison. «(en décembre 1949, N.D.L.R.)Nicolè va alors avoir l'occasion de voir Boniperti de près, au quotidien. À l'été 1957, la Juventus débourse en effet 70 millions de lires (+ le prêt de Kurt Hamrin) pour s'attacher les services de la pépite de 17 ans. Cet été-là, Nicolè n'est pas le seul à rejoindre les rangs de la. Le jeune président Umberto Agnelli fait venir un certain John Charles en provenance de Leeds, ainsi que que le joyau de River Plate, Omar Sivori. «(7en 1955, 12en 1956, 9en 1957, N.D.L.R.)À Turin, Nicolè va donc composer avec Sivori et Charles un trio qui emporte tout sur son passage. La Juve remporte son 10Scudetto dès la saison 1957-1958. Nicolè, après une première saison d'adaptation, termine 19au classement du Ballon d’or 1958. Deux autres Scudetti viennent s'ajouter à son palmarès, en 1960 et 1961, en plus d'une Coupe d'Italie en 1959. De 1957 à 1963, Nicolè dispute 141 matchs avec le maillotet inscrit 47 buts. Son côté proche du peuple en fait l'un des joueurs préférés des, notamment des plus jeunes. Il est également présent et décisif lors de la victoire de la Juventus en Coupe des champions 1962, sur la pelouse du Real Madrid. La première victoire d'un club italien au Bernabéu.Ascension éclair, explosion rapide, apogée à 23 ans. Forcément, à ce rythme-là, le déclin de Nicolè ne pouvait intervenir que trop vite. Dès l'été 1963, en réalité. Les raisons ? Un mélange de blessures successives, de prise de poids et de réflexions intensives.(Rires.)L'histoire d'amour est terminée. Nicolè quitte Turin. Pour lui, c'est une première fin. Car la suite de sa carrière est composée de prêts (Mantova), de relégation (Sampdoria) et d'expérience ratée en Serie B (Alessandria). En 1967, à seulement 27 ans, il décide de mettre un terme à sa carrière de footballeur. «» Un météore.À partir du moment où il raccroche les crampons, Nicolè décroche totalement. Le football, c'est terminé. «» , résume-t-il pour expliquer la suite de sa vie. Cette suite, c'est l'éducation. Après avoir passé ses diplômes, Bruno Nicolè devient en effet professeur d'éducation physique, dans le Frioul. «» Nicolè aime aussi écrire. Et lire, comme lorsqu'il était gamin. Depuis la fin de sa carrière, en 1967, il dit se lever tous les jours à 6h du matin et partir acheter ses journaux quotidiens. «Bruno Nicollè fêtera ses 80 ans le 24 février prochain. De ses exploits de footballeur, il reste le souvenir d'une carrière fulgurante, des buts magnifiques, des déboulés sur son aile, des dribbles, et deux records, qui tiennent encore aujourd'hui. Celui du plus jeune capitaine de la(le 15 avril 1961, contre l'Irlande du Nord, à 21 ans et 61 jours) et, surtout, celui du plus jeune buteur de l'histoire de la(18 ans et 258 jours). C'était un 9 novembre 1958, contre la France, au stade olympique de Colombes.