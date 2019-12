Bruno Luzi va diriger l'équipe de la diaspora italienne

AAF

Pas encore les grands frissons du foot international, mais presque.Entraîneur du FC Chambly Oise depuis 2001, Bruno Luzi va faire une infidélité au banc picard le temps d'un match. L'ancien attaquant, né d'un père italien et dont une partie de la famille réside toujours dans la Botte, dirigera symboliquement la, une équipe célébrant la diaspora italienne, le 22 décembre prochain à Paris lors d'un match amical contre le CA Paris 14.Ce sera seulement le deuxième match disputé par la, projet né en 2015 lorsque Paolo Del Vecchio, artiste messin d'origine italienne, expose le prototype d'un maillot qu'il a dessiné de cette équipe, alors fictive. Depuis, le maillot en question a été produit à un peu plus de 500 exemplaires, et Paolo a trouvé des joueurs pour le porter lors de vrais matchs qui viennent appuyer son projet artistique : «, explique-t-il.Après avoir réussi à attirer des joueurs professionnels issus de la diaspora italienne comme Nicola Sansone (Bologne), Sebastian De Maio (Udinese) ou Vincent Lorini (Parma) pour jouer le premier match « officiel » de la, en 2018 à Metz, Paolo a donc réussi à convaincre Bruno Luzi de se joindre à la bande. «, explique Paolo.» Au casting pour ce match, devraient jouer sous les ordres de Bruno Luzi Floriano Vanzo (Virton, Belgique), Alexandro Cavagnera (formé au Milan) et Francesco La Cavera (ancien gardien pro).Et dans le verbe et dans le geste, il est rital et il le reste.