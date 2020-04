Bruno Lacand : « Une honte, un scandale, un vol ! »

Premier de son championnat de National 3 à égalité de points avec Rumilly-Vallières (différence de buts et nombre de matchs joués identiques, mais plus de réalisations marquées), Hauts Lyonnais ne montera pas pourtant pas en quatrième division. La faute à une nouvelle décision pour le moins étrange de la Fédération française de football, qui a choisi d'avantager le club qui a disputé le plus de rencontres à l'extérieur après l'interruption des championnats amateurs en raison de la pandémie de coronavirus. Forcément, son président, Bruno Lacand, n'est pas content. Et il compte bien se faire entendre.

« La confrontation contre Rumilly Vallières a été disputée chez eux, et on a ramené un nul. On est donc pénalisé... de ne pas les avoir reçus. »

« Je ne comprends pas pourquoi on a inventé ce critère. Toujours est-il qu'on a construit une improbable usine à gaz pour nous. »

« On nous reproche d'être un club fortuné, alors qu'on passe par le système D. »

« Sur le site de la FFF, le calcul du logiciel note toujours que nous sommes premiers. Et en haut, ils disent "On change" sans donner d'explication ? Mais c'est quoi, ça ? »

« S'il y avait eu saison blanche, on aurait eu les boules, mais on aurait fermé notre gueule et accepté. »

« Dans le football, on n'a pas le droit de détruire un rêve. Ou alors, le foot amateur n'existe plus. »

Propos recueillis par Florian Cadu

Je ne sais pas comment qualifier cette décision, je n'ai pas trouvé d'adjectif et je n'ai pas envie d'être trop violent ou accusatoire dans mes propos.On va dire que c'est... surprenant. Elle est parue samedi soir à 23h36, je l'ai découverte dimanche matin. Jeudi, le Comex avait au contraire assuré qu'on conservait le classement en vigueur. Je n'ai eu aucun contact avec la FFF et si vous lisez leur résumé, rien n'est clair. Ils disent simplement que si le classement n'est pas capable de départager deux équipes, d'autres critères seront imposés. Or dans notre cas, le classement départage normalement l'égalité avec le nombre de buts marqués !C'est exactement ça : ils ont créé un nouveau critère tombé du ciel, le nombre de matchs à l'extérieur, qui ne touche que notre club. En plus, ils ont modifié le classement des montées, mais pas celui des descentes.Ils ont donc construit tout ce merdier rien que pour nous ? Il faut être fou. Le pire, c'est que tous les autres critères strictement sportifs nous sont favorables. La confrontation contre Rumilly Vallières a été disputée chez eux, et on a ramené un nul. On est donc pénalisé... de ne pas les avoir reçus. On est également devant au classement ne prenant en compte que les résultats des cinq premiers du championnat. La FFF aurait mieux fait de tirer au sort ! Plus sérieusement, ils auraient pu faire monter les deux équipes. Surtout que notre poule est la seule dans cette situation. Là, on change un règlement ! Il fallait absolument trouver un critère pour qu'on ne monte pas, ou quoi ?Je n'en sais rien, mais je ne comprends pas pourquoi on a inventé ce critère. Toujours est-il qu'on a construit une improbable usine à gaz pour nous.De la part d'anciens joueurs, notamment. Le président d'Aurillac Hervé Blanc nous a également attaqués dans un article , de manière gratuite. Il y a des on-dit, on nous reproche d'être un club fortuné alors qu'on passe par le système D pour avancer. Les gens croient qu'on dépense un pognon fou pour les personnes que nous faisons venir, c'est faux.Par exemple, pour attirer l'entraîneur de la première Daniel Zorzetto – ancien joueur de Monaco et ex-formateur de Troyes qui entraînait en National alors qu'on était en District –, j'ai juste pris mes couilles et mon petit baluchon pour lui proposer le défi. Pareil avec les joueurs, à qui on propose un boulot plutôt qu'un salaire de footballeur. De toute façon, on ne peut pas magouiller les chiffres. Des clubs de la région souhaitent peut-être casser notre réussite, la raison de tout ce bordel se trouve peut-être là.On a pris une avocate parisienne, qui a défendu Calais par le passé et qui connaît bien ce genre de dossiers. On va envoyer un courrier demandant des comptes, et entamer un recours juridique. Ce n'est pas parce qu'on est des paysans qu'on est idiots et qu'on va se laisser faire.Avec une équipe réserve de Ligue 1 ou Ligue 2, ce ne serait jamais passé. C'est une honte, un scandale, un vol manifeste ! Sur le site de la FFF, le calcul du logiciel note toujours que nous sommes premiers. Et en haut, ils disentsans donner d'explication ? Mais c'est quoi, ça ? Et puis, qu'est-ce que le nombre de matchs à l'extérieur a comme valeur en National 3 ? En Ligue 1, je veux bien. Mais en N3...Les joueurs sont complètement désabusés, et ressentent de l'injustice. S'il y avait eu saison blanche, on aurait eu les boules, mais tout le monde aurait été logé à la même enseigne. On aurait fermé notre gueule, et accepté. Là...Cette décision peut détruire notre club. Quel objectif et quelle motivation, maintenant ? Tout le monde va se dire :Retrouver la flamme, c'est compliqué. La FFF ruine un travail de longue haleine, détruit un rêve. Et dans le football, on n'a pas le droit de détruire un rêve. Ou alors, le foot amateur n'existe plus.