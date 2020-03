Bruno Guimarães, le numéro complémentaire

Même si son match contre Saint-Étienne a été contrasté entre une première période lumineuse et une seconde plus laborieuse, il n'aura fallu que trois matchs à Bruno Guimarães pour s'adapter et se faire adopter par l'Olympique lyonnais. Une histoire de 39 et de sang neuf.

Taxi Dreamer

Sacrés numéros

Par Mathieu Rollinger

Il s’en est fallu de peu pour que les supporters lyonnais ne puissent voir ça. Car à quelques détails contractuels, à quelques coups de fil, à quelques attentions, Bruno Guimarães aurait pu tomber dans l’escarcelle du Cholo Simeone et de l’Atlético . Lui, le milieu d’un autre club athlétique, celui de Paranaense, a avoué vouloir de prime abord faire connaissance avec l’Europe avec les avant de s’engager avec l’Olympique lyonnais cet hiver . «, confiait le Brésilien au micro du Canal Football Club.» Et s’il apparaît aujourd’hui avec le 39 dans le dos, ce n’est en aucun cas pour le faire passer pour un gamin en post-formation. À l'inverse, l’OL a dû expressément demander à la LFP une dérogation pour que ce numéro puisse lui être attribué, alors que le 30 est le maximum autorisé pour les joueurs sous contrat professionnel.Le jeu en valait la chandelle, puisque cela fait partie des petites délicatesses faites par le club de Jean-Michel pour que le mariage à plus de 20 millions d'euros d'indemnités soit heureux. En effet, ce fameux 39 est un symbole pour la famille Guimarães, puisqu'il correspond à l'immatriculation flanquée sur le taxi que son père conduit depuis 22 ans. «, racontait Dick Gómez Rodríguez Moura à» Son compatriote Juninho le savait et Bruno Guimarães n’a rien eu besoin de demander en posant le pied en France. Comme quoi, les belles histoires peuvent parfois commencer en demandant un numéro.Mais ce petit jeu de séduction n’était qu’un avant-propos. Quelques semaines après sa signature, le capitaine de la sélection olympique brésilienne n’a eu besoin de personne pour charmer ses nouveaux supporters. Après une première titularisation satisfaisante à Metz — pour prendre prise de son nouveau quotidien, celui de la Ligue 1 pas toujours brillante, quelque fois chaotique et toujours exigeante —, Bruno G a gagné sa place pour deux rendez-vous plus prestigieux au Groupama Stadium : un huitième de finale aller de Ligue des champions face à la Juventus, puis le 120derby. Difficile de faire mieux comme entrée en matière, et le garçon n’a pas mis longtemps pour se mettre à niveau.Mercredi contre la Vieille Dame, si on a pu le confondre de loin avec Houssem Aouar (une question de carrure, de déplacements et de dégradé), il n’a fallu qu’un quart d’heure pour s’apercevoir du bien qu’il pouvait apporter à ses nouveaux coéquipiers. En retrait par rapport à Aouar et Tousart, le Brésilien s’est attelé à mettre de l’huile dans le jeu lyonnais pour mieux libérer ses deux compères du milieu. «, analysait Rudi Garcia après la victoire européenne (1-0).» Ce dimanche, face à Saint-Étienne (2-0) , ce fan d’İlkay Gündoğan a remis le couvert. Si bien qu’au plus fort de la domination rhodanienne, on ne voyait que lui sur le terrain.Des ballons grattés dans les pieds de ses vis-à-vis, des ouvertures bien dosées, du jeu en déviation, des projections incisives, de la complémentarité avec ses partenaires du milieu... tout semblait déjà bien rôdé. En observant ce ballet depuis la tribune, Thiago Mendes ne pouvait que se ronger les ongles : son cadet a montré bien plus en trois matchs que lui en une demi-saison. Évidemment, tout cela reste à parfaire. En seconde période face aux Verts, Guimarães a été moins en vue, si ce n’est pour ses fautes répréhensibles et réprimandées. Celle commise en fin de match sur Denis Bouanga aurait pu engendrer une égalisation de Kolodziejczak sans le sauvetage de Marçal. Il y a quatre jours, son accrochage sur Paulo Dybala dans la surface aurait pu aussi coûter un penalty et gâcher la belle première impression. Pour autant, le Brésilien a déjà gagné du temps et du crédit, des choses précieuses quand on veut s'imposer dans un club comme l'Olympique lyonnais.