Bruno Génésio toujours dans la course au titre de champion de Chine

Decisive week for Genesio in the title race https://t.co/FwGyqmyMxh pic.twitter.com/CJPJrfjYpg — Goals News (@Goalsncom) November 27, 2019

» , Confootcius.Exilé en Chine après avoir subi les nombreuses railleries de supporters Lyonnais, Bruno Génésio pourrait être à deux doigts de réaliser un exploit. Dans la nuit de ce mercredi à jeudi, son équipe du Beijing Guoan s'est imposé à l'extérieur (1-4) face au Guangzhou R&F. À seulement une journée de la fin, l'équipe pékinoise ne compte que deux petits points de retard sur le leader Guangzhou Evergrande. Si le titre est encore prenable, cela ne se fera pas sans difficulté.Le leader affrontera Shanghai Shenhua, treizième du classement, et un simple match nul suffirait aux hommes de Fabio Cannavaro pour décrocher la timbale. Ceux de Génésio recevront pour leur part Shandong Luneng (4) et devront obligatoirement s'imposer pour créer la surprise. Lorsque le technicien français est arrivé au Guoan en juillet dernier, le club pointait à la troisième place du classement, à quatre longueurs du leader. En réduisant l'écart de moitié, il s'offre le droit de rêver un peu et a d'ores et déjà qualifié son club pour la Ligue des champions asiatique.Chapeau (chinois) Génésio.