Bruno Genesio, bête noire officielle du PSG version QSI

Gagner aussi souvent contre ces Parisiens, ça n’est pas donné à tout le monde.Avec sa victoire contre le PSG ce dimanche soir (1-0) , Rennes a marqué les esprits. Une performance de plus en plus habituelle pour le club breton, mais surtout pour son entraîneur Bruno Genesio, qui en est à sa 5victoire contre le club de la capitale. Depuis 2011 et le début de l’ère QSI, personne ne fait mieux que le coach de 56 ans contre les Parisiens. Cette dernière victoire lui permet de dépasser... l’actuel entraîneur parisien Christophe Galtier et ses 4 succès avec Saint-Étienne, Lille et Nice.Le passage de Genesio à l’OL entre 2015 et 2019 lui avait déjà permis d’obtenir trois succès contre Paris, auxquels il faut ajouter ses deux victoires avec le club breton. Ces victoires répétées, en plus d'un bilan équilibré contre le PSG dans sa carrière de coach (cinq victoires, cinq défaites, un match nul) en font la bête noire des Parisiens. Le match retour, prévu au Parc des Princes en mars, leur permettra peut-être de reprendre le dessus sur l’ancien entraîneur de Besançon.Et si c'était lui, le grand perdant de la prolongation de Deschamps ?