Bruno Fernandes, retour en grâce

Auteur d'un doublé face à l'Uruguay (2-0), Bruno Fernandes a été le grand artisan de la victoire et de la qualification du Portugal pour les huitièmes de finale. À l'image du début de Coupe du monde du milieu de Manchester United, qui rayonne au Qatar.

Faire oublier le Mondial 2018 et l'Euro 2020

À quoi se joue un trophée d’homme du match ? À pas grand-chose. À quelques millimètres et dix minutes plus précisément. Car si Cristiano Ronaldo avait eu les cheveux un peu plus longs et que Fernando Santos l’avait laissé sur le terrain, c’est son nom qui aurait été affiché à deux reprises sur le tableau d'affichage. Sauf que ce n’est pas le cas, et c’est bien Bruno Fernandes qui a vu son centre finir au fond des filets de Sergio Rochet, avant que le joueur de Manchester United ne double la marque sur un penalty qu’il a lui-même obtenu dans les arrêts de jeu. Une récompense logique, d’autant que le milieu de terrain n’est pas passé loin du triplé en fin de match avec une volée repoussée par le portier uruguayen et une frappe qui s’est écrasée sur le poteau. Et tant pis si son premier but n’était pas volontaire, comme il l’a confié au coup de sifflet final :Quatre jours plus tôt, c’est bien Cristiano Ronaldo qui avait eu le droit de poser avec le trophée d’homme du match sponsorisé par Budweiser après la victoire face au Ghana (3-2). Pourtant, cela n’aurait pas été choquant de voir Bruno Fernandes le remporter. Car s’il n’avait pas fait trembler les filets, l’ancien du Sporting Portugal était reparti du Stadium 974 de Doha avec deux passes décisives pour servir sur un plateau João Félix et Rafael Leão. Après deux matchs, le bilan de Bruno Fernandes est donc de deux buts et deux passes décisives. Seul Kylian Mbappé (3 pions, 1 offrande) fait aussi bien dans ce Mondial 2022. Plus que les statistiques, c’est dans le jeu que le vice-capitaine de Manchester United régale depuis le début de la Coupe du monde. À la récupération, à l’organisation, à la construction, à la bagarre, à la contestation, Bruno Fernandes est partout, quand son compère Bernardo Silva, lui, se fait légèrement plus discret. Il faut dire que le natif de Maia avait donné le ton avec un doublé face au Nigeria lors du seul match de préparation avant la Coupe du monde du Portugal (4-0).En 2018, Bruno Fernandes ne s’était pas montré aussi décisif puisqu'il n’avait ni marqué, ni fait la moindre passe décisive pour sa première compétition internationale. Pire, il n’avait plus foulé la pelouse après ses deux prestations ratées face à l’Espagne et au Maroc où il avait enfilé le costume de Casper le fantôme et les chaussures de Dingo. Depuis, les performances de l’ancien de la Sampdoria avec le Portugal ressemblaient plus à celles aperçues en Russie que celles vues au Qatar. Et notamment à l’Euro 2020 où il était, là encore, sorti du onze de départ après deux premiers matchs décevants. Il faut dire que lorsqu'il enfilait la tunique rouge des Portugais, Bruno Fernandes semblait perdre de sa superbe, de son caractère et de son jeu. Mais ça, c’était avant ce Mondial 2022 au Qatar. Une Coupe du monde à laquelle le Portugal participe après une victoire en barrages face à la Macédoine du Nord (2-0) grâce à un doublé de... Bruno Fernandes. Il fallait voir ça comme un avertissement aux équipes adverses.