Bruno Bolchi, premier footballeur à avoir eu sa vignette Panini, est décédé

Nella notte ci ha lasciato all'età di 82 anni Bruno Bolchi, ex giocatore ed allenatore. Ricordato anche per essere diventato, il 27 agosto1961, il primo giocatore ad essere rappresentato in una figurina Panini.Ciao "Maciste" ? pic.twitter.com/0BBBcM2CgQ — Figurine Panini (@figurinepanini) September 28, 2022

BG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Pikachu des albums Panini.La douleur sera peut-être plus intense pour les plus anciens d’entre nous, mais c’est une sacrée légende qui est décédée à l'âge de 82 ans ce jeudi. Bruno Bolchi, qui a passé une grande partie de sa carrière à l'Inter Milan entre 1958 et 1963, était surtout connu pour être une légende des albums Panini. Pour rappel, les albums Panini sortent à chaque Coupe du monde, et le but est de récupérer toutes les cartes de joueurs de chaque équipe présente au tournoi, jusqu’à avoir rempli tout l’album. Une mission longue, laborieuse, à s’arracher les cheveux quand on ouvre un paquet et qu’on ne reçoit que des doublons, mais terriblement satisfaisante une fois accomplie. L’ancien milieu de terrain italien, qui a porté le maillot de laà quatre reprises en 1961, était le tout premier joueur représenté sur la première carte Panini, imprimée cette même année. Les suiveurs de la Serie A se souviendront, eux, de sonremporté avec l'Inter en 1963 et, dans la foulée, de la Coupe UEFA qu'il a soulevée avec lesUne page se tourne.