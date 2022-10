Bruges plombe l'Atlético

Griezmann rate un penalty

FC Bruges (4-3-3) : Mignolet - Odoi, Mechele, Sylla, Meijer (Sobol, 79e) - Buchanan (Balanta, 79e), Vanaken, Nwadike, Nielsen - Sowah, Jutglà (Nusa, 86e). Entraîneur : Carl Hoefkens.



Atlético de Madrid (4-4-2) : Oblak - Molina, Savić, Giménez (Kondogbia, 46e), Reinildo - M.Llorente (A.Correa, 33e), Witsel, Koke, Carrasco (J.Félix, 80e) - Griezmann, Morata (Cunha, 65e). Entraîneur : Diego Simeone.

Les apparences sont parfois trompeuses. Triple finaliste de la Ligue des champions, l'Atlético de Madrid avait la gueule d'un favori dans cette rencontre face au FC Bruges. Mais dans le stade Jan Breydel, les Belges avaient à cœur de montrer que leur statut de leader du groupe B après deux journées n'avait rien d'une anomalie. Dès lors, les locaux se sont montrés très incisifs dès le début de la partie. Mais dans les faits, l'Atlético a obtenu les meilleures occasions avec Antoine Griezmann (17) et surtout Álvaro Morata (26), à chaque fois mis en échec par Simon Mignolet. De l'autre côté du terrain, Bruges a profité de sa seule occasion franche pour ouvrir le score grâce à un relais entre Ferran Jutglà et Kamal SowahAu retour des vestiaires, l'Atlético a pu compter sur une énorme parade de Jan Oblak devant Jutglà (47). Au sein de l'attaque madrilène, Griezmann a manqué de précision (52), pendant que la défense a laissé trop d'espace à Jutglà, parfait finisseur pour doubler la mise et porter son total à huit buts en quatorze rencontres depuis le début de la saison. Moins pimpant et peu veinard, à l'image du penalty de Grizou envoyé sur la barre (76) ou la double parade de Mignolet devant Félix, puis Ángel Correa (89), l'Atlético n'est pas parvenu à brusquer l'autorité des Gazelles.Avec ce carton plein, Bruges se rapproche des huitièmes de finale et n'a toujours pas encaissé le moindre but en C1 cette saison. De leur côté, lesferaient bien de remporter la revanche à Madrid la semaine prochaine pour éviter de trop gamberger.