Bruges et Anderlecht se neutralisent

Club Bruges (4-3-3) : Mignolet - C. Mata, Hendry, Mechele, Sobol (Ricca, 59e) - Vanaken, Balanta (Mbamba, 83e), Rits - Vormer, De Ketelaere, Lang. Entraîneur : Philippe Clement.



Anderlecht (4-4-2) : Van Crombrugge - M. Murillo, Magallán, Hoedt, S. Gómez - Verschaeren (Amuzu, 46e), Cullen, K. Olsson (Ashimeru, 77e), Refaelov - C. Kouamé, Zirkzee (Raman, 46e). Entraîneur : Vincent Kompany.

AL

Pas de vainqueur mais des saveurs dans le Topper.Plus talentueux et insistant, le Club Bruges perd toutefois deux points face à son rival anderlechtois (2-2) et pointe à six unités de l'irrésistible promu et leader de Pro League, l'Union saint-gilloise. Au pied du podium, les Mauves n'ont plus perdu face aux Brugeois depuis un an et deux mois.Bien que Verschaeren, la pépite de 20 ans du RSCA, se signale en forçant la première parade de Mignolet (5), la lumière s'allume plutôt de l'autre côté du terrain après une combinaison d'école, suite à une remise en jeu dynamique. Trouvé par Mata sur l'aile, Noa Lang repique, fixe et éclaire la partie d'une merveilleuse passe cachée prise de l'extérieur du droit pour Charles De Ketelaere. Le Diable polyvalent glisse le cuir au fond, malgré la sortie dissuasive de Van Crombrugge ().Vanaken de la tête (21), puis Noa Lang dans un angle fermé (35) et Rits en seconde période (64) manquent successivement le but du break, et Anderlecht finit par sortir du bois : après une grosse alerte de l'entrant Benito Raman (57), un autre, le percutant ghanéen Francis Amuzu enroule côté opposé : bingo () ! Les Mauves poussent et l'ancien de Schalke 04, Raman, force Mignolet à s'étendre de tout son être sur un carafon (79). Sur le corner qui suit, Wesley Hoedt sanctionne le cafouillage deset plonge le Jan Breydelstadion dans le doute (). C'était sans compter Hans Vanaken, au poste sur un corner de son capitaine Vormer pour limiter les dégâts ().Les Unionistes de la banlieue de Bruxelles sont plus que jamais champions d'hiver.