Bruges arrache sa qualification en Youth League grâce à un but de son gardien à la dernière seconde

AAF

Clutch.Le match pour la première place du groupe A de Youth League se jouait ce mercredi après-midi, avec les U19 du Club de Bruges qui recevaient ceux du Real Madrid. Menés jusqu'à la 95minute, les Belges ont arraché le match nul et leur qualification pour le prochain tour grâce à un but sur corner de Senne Lammens... leur gardien ! Monté sur le coup de pied de coin de la dernière chance, il a fait parler sa détente et a envoyé la gonfle au fond des filets de son collègue Luis Federico López Andugar. Avant de taper le sprint de sa vie, évidemment.Malheureusement, dans la C1 des grands, Bruges ne peut plus espérer qu'une place en Ligue Europa. Mais si Simon Mignolet se prenait l'envie d'imiter son jeune coéquipier et de planter contre Thibaut Courtois, on ne va pas ronchonner.