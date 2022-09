Brozović sèche le Torino

Inter (3-5-2) :Handanovič - Škriniar, De Vrij, Dimarco (Bellanova, 77e) - Dumfries (Bastoni, 69e), Barella, Brozović, Çalhanoğlu (Mkhitaryan, 77e), Darmian (Gosens, 85e) - Lautaro, Džeko (Correa, 69e). Entraîneur : Simone Inzaghi.



Torino (3-4-2-1) : Milinković-Savić - Djidji, Buongiorno, Rodríguez (Zima, 77e) - Lazaro (Singo, 90e), Lukić, Linetty (Ilkhan, 85e), Vojvoda - Seck (Radonjic, 68e), Vlašić - Sanabria (Pellegri, 90e). Entraîneur : Ivan Jurić.

L'Inter s'évite une crise.Décevants lors du derby de Milan, surclassés par le Bayern en milieu de semaine , lesont défaits au buzzer un Torino plutôt costaud ce samedi. Auteurs d'une première période cataclysmique, les Bleu et Noir ne doivent leur salut qu'aux parades successives d'Handanovič sur sa ligne. La faute à une absence criante d'intensité, comme aux insuffisances technique de Barella et Brozović, étonnamment maladroits et passifs dans l'entrejeu.Les Lombards seront plus audacieux dans le second acte, sans vraiment se procurer beaucoup d'occasions, face à un Toro au pressing toujours aussi asphyxiant. C'est grave docteur? Oui et non. Parce que même dans un mauvais jour, Nicolò Barella peut toujours distiller sa dose quotidienne de plaisir concentré. À l'entrée de la surface, le Sarde délivre un amour de passe brossée pour Brozović, qui conclut d'un subtil coup de patte en extension.L'Inter l'emporte dans la souffrance, et recolle à deux petits points du Napoli, actuel leader de Serie A.