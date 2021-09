Venez à notre brocante "So Foot Nostalgie" le 24 octobre à Paris !

SOFOOT.com // Evènement So Foot

Événement ! So Foot donne rendez-vous le dimanche 24 octobre au Point Éphémère, sur les berges du Canal Saint-Martin (Paris 10), à tous les amoureuses et amoureux du foot à l'ancienne et collectionneurs et collectionneuses de pépites vintage sur le football à la deuxième brocante « So Foot Nostalgie » .