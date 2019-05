Brocante "So Foot Nostalgie" le 1er juin à Paris

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Evénement ! So Foot donne rendez-vous à tous les amoureuses et amoureux du foot à l'ancienne et collectionneurs et collectionneuses de pépites vintage sur le football à la première brocante "So Foot Nostalgie". Cest le 1er juin, de 14h à 18h, à la Maison Tatane, sur le Parc de la Villette, que ça se passe.Samedi 1er juin de 14h00 à 18h00https://lavillette.com/plan-du-parc?view=deep&placeId=129 (Folie n°7) / 211, boulevard Jean-Jaurès, 75019 ParisRien. Entrée libre. Inscrivez-vous ici. des collectionneurs et exposants de tickets, maillots, écharpes, programmes de matchs, vieilles revues... Venez traîner, fouiller, lire, et vous remémorer plein de souvenirs ! L'occasion également de compléter sa collection avec des anciens magazines, des livres, et des pièces rares de la grande aventure So Foot.plusieurs emplacements sont réservés aux particuliers qui veulent faire partie de l'aventure et ont des pépites à vendre ou à troquer ! Tu as des choses incroyables que tu veux ramener et partager ? Contacte-nous à cette adresse : brocante@sofoot.comPossibilité de terminer la soirée en regardant tous ensemble sur grand écran la finale de Ligue des Champions au Trabendo, situé à quelques centaines de mètres à peine de la Maison Tatane. Infos et billets ici.