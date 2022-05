Bristol Rovers inscrit les 7 buts nécessaires pour être promu et remonte en D3

FOOTBALL...BRISTOL ROVERS DO THE UNTHINKABLE!! THEY'RE PROMOTED TO LEAGUE ONE!! pic.twitter.com/FOLynp0g6X — Sky Sports Football (@SkyFootball) May 7, 2022

Dommage que Netflix ne se soit pas penché sur leur cas.Les Bristol Rovers ont été promus en League One (D3 anglaise) grâce à la différence de buts après avoir battu Scunthorpe, dernier du championnat, 7-0 lors de la dernière journée de la saison ce samedi. N'ayant jamais été classé dans le top 3 durant la saison, synonyme de promotion directe, les Rovers avaient besoin d'un écart de cinq buts pour dépasser Northampton Town et grimper à la troisième place. Northampton menait 3-0 contre Barrow à la pause et rendait les choses un peu plus compliquée pour les hommes de Joey Barton. Mais Barrow, 22e de D4 fait le taf et marque le but du 3-1. Les Rovers savent alors qu'une victoire 7-0 leur permettrait de prendre la troisième place grâce à la différence de buts.Eux qui ne menaient que 3-0 après une heure de jeu, enfilent donc les buts un à un, par Antony Evans (62et 76), Aaron Collins (79) et Elliot Anderson (85), et les Bristol Rovers viennent donc inscrire sept buts en un match pour la première fois depuis 1964. L'ultime but d'Anderson provoque un envahissement de terrain avant même que le match ne soit terminé, et les supporters obligent Joey Barton et le propriétaire Wael al-Qadi à jouer les stadiers face à la foule du Memorial Ground. L'arbitre menace même de suspendre le match en cas de second envahissement. Après 18 minutes de temps additionnel, les Rovers font officiellement leur retour en D3, grâce à cette large victoire.Une belle histoire qui complète celle des Forest Green Rovers, club le plus écolo du monde et promu lui aussi en League One ce samedi.