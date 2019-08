Brighton relance le Maupay Show

En passant de Brentford à Brighton, Neal Maupay va se frotter à l'élite anglaise du haut de ses 22 ans (seulement). Une belle récompense pour cet habitué de l’antichambre et qui a découvert en Angleterre la reconnaissance qui lui manquait dans l'Hexagone. Et si sa première mission s'appelle maintien, l’attaquant a le droit de croire à un destin royal.

Le 17 août prochain, Neal Maupay foulera la pelouse de l’Amex Arena pour la première fois. C’est face à West Ham que le natif de Versailles tentera d’inscrire son premier but dans son nouveau jardin, sept ans après avoir fait ses débuts en Ligue 1 sous les couleurs de l’OGC Nice. Comme le temps file ! Le 17 août prochain, Maupay aura en effet tout juste soufflé sa 23bougie (il est né le 14 août), mais il attaque déjà sa huitième saison en pro. La troisième en Angleterre, la première en Premier League, celle qui pourrait marquer un véritable tournant dans sa carrière.A Brighton, Maupay a paraphé un contrat de quatre ans contre lequel Brentford, son ancien club des faubourgs londoniens, touchera un joli chèque de vingt millions d’euros. Pas mal pour un mec qui, il y a encore trois ans, écumait les pelouses de Ligue 2 avec succès (28 matchs, onze buts) sous la houlette de Jean-Marc Furlan. D’accord, c’est plus que pour Nabil Fékir au Bétis Séville, mais laissons l’Angleterre fonctionner dans son vase clos financier. Neal Maupay, c’était cet été LA bonne pioche à recruter chez les suiveurs de Championship.Car malgré la décevante onzième place de son FC Brentford en bout de course, l’ancien Niçois a su tirer son épingle du jeu : 43 matchs disputés (sur 46 possibles) et 25 buts marqués, ce qui fait de lui le deuxième meilleur scoreur de la D2 anglaise. Plutôt utile pour rajeunir le secteur offensif des, actuellement occupé par le vieillissant Glenn Murray (35 ans). Et surtout, pour pallier l’absence du Sud-Africain Percy Tau, lequel entame un deuxième prêt consécutif en Belgique, faute de posséder le permis de travail nécessaire pour évoluer en Premier League.Florin Andone et Jurgen Locadia vont-ils avoir du souci à se faire ? Seul Graham Potter, successeur de Chris Hughton sur le banc de Brighton, le sait déjà. Quoiqu’il en soit, l’ancien technicien de Swansea sait qu’il compte un futur fidèle soldat dans ses rangs : «» , a avoué Maupay lors de sa présentation. «» Le voici en tous cas prêt à franchir une nouvelle étape sur l’île où il semble avoir trouvé son bonheur. De quoi donner raison à Oscar Garcia, son entraîneur à l’ASSE qui, en 2017, lui avait donné un précieux conseil : «"Honnêtement, moi j’irais dans un club où je pourrais jouer et progresser."» , racontait-il àcette année-là.Neal Maupay avait 21 ans et soudainement, avait réussi à se débarrasser de l’étiquette de petit prodige du foot français. Lui qui, en 2012, disputait son premier match dans l’élite française à seize ans et 32 jours (faisant de lui le quatrième plus jeune joueur à avoir joué un match de Ligue 1), a depuis retouché terre et grandi à son rythme. En se confrontant à la rugosité de la Ligue 2 et à l’intensité du Championship, Maupay a laissé derrière lui un début de carrière trop rapide et terni par de graves blessures qui auraient pu briser son destin en deux. Cette progression graduelle est finalement son meilleur argument de vente pour aider lesà mener à bien leur troisième saison en Premier League. Bien plus que ses trois matchs de Ligue Europa disputés avec Saint-Etienne et relégués aux oubliettes de son bilan comptable. Cette année encore, l’objectif de la saison de Brighton sera le maintien. Et si Maupay y contribue grandement, nul doute que ses ailes de mouettes le porteront encore plus haut. Après tout, il ne va avoir que 23 ans. Il lui reste encore pas mal de bons moments à vivre.