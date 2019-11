Brianza : quand le racisme frappe un enfant de dix ans

Samedi 2 novembre, à Brianza en Lombardie, un enfant de dix ans a été victime d’insultes racistes par une maman présente autour de la main courante. Un avant-goût de ce que s’apprêtait à vivre Mario Balotelli sur le terrain de l’Hellas le lendemain, et qui n’a pas manqué de faire réagir de l’autre côté des Alpes.

« Sur le moment, je voulais juste finir le match. »

Même combat

Par Andrea Chazy

Propos d'Alessandro Crisafulli recueillis par AC

C’était un samedi comme les autres pour l’équipe U10 de l’Aurora Desio Calcio. Un match à 15h disputé face à une autre équipe du coin, la Sovicese. «» se rappelle Alessandro Crisafulli, le directeur sportif des jeunes du club. Une rencontre âpre et disputée, en somme, comme il y en a des milliers chaque week-end en Italie et ailleurs. Jusqu’à ce que l’impardonnable se produise, et fasse basculer une simple rencontre d’enfants dans une autre dimension.» . Dans l'incrédulité la plus totale, une mère de famille balance cette ignoble insulte au seul petit garçon noir présent dans cette équipe de l’Aurora Desio Calcio. Une formule peut-être même encore plus difficile à encaisser lorsqu’on a dix ans, que l'on est insouciant, et qu’on ne pense qu’à jouer au foot avec ses amis. Et pourtant : «, rembobine Crisafulli."Sur le moment, je voulais juste finir le match."La mère du garçon, choquée, n’a pas tarder à réagir notamment auprès de l'antenne milanaise du quotidien: «» Preuve du caractère à la fois exceptionnel, mais tout aussi grave, de l'agression verbale dont a été victime son fils.Entre temps, les actes de racisme aperçus à Vérone, qui ont visé Mario Balotelli lors de Hellas-Brescia en Serie A sont passés par là. Un cas beaucoup plus médiatique, forcément, qui a indirectement braqué les projecteurs sur cet incident à l’échelle amateur en raison de leur nature similaire. «En réponse, l’Aurora Desio Calcio a d’ores et déjà publié plusieurs communiqués sur sa page Facebook pour dénoncer l’incident. Mais pas seulement : «» avance Alessandro Crisafulli. Parmi les rencontres, des retrouvailles entre les équipes U18 de l’Aurora Desio Calcio et de la Sovicese, qui ont prévu de respecter les initiatives prises par le club hôte. Des initiatives pour lutter contre un mal qui revient trop souvent en ce moment en Italie, même si le directeur des jeunes ne veut pas en faire une généralité : «"Prends le bateau et rentre chez toi". » Que ce soit pour Balotelli ou l'Aurora Desio Calcio, le combat continue. Peu importe la division.