Briand-Roudourou, retrouvailles reportées

Passé de capitaine adulé à ennemi public numéro un à l’En Avant après ses péripéties des derniers mois, Jimmy Briand n'est pas du groupe girondin qui se déplace à Guingamp ce dimanche. Pas vraiment anodin.

Par Jérémie Baron

Tous propos tirés du Télégramme et de Ouest-France

kenavo» ; «» ; «Ces mots, ce sont ceux des supporters guingampais rapportés parle 21 juillet dernier. Briand venait alors de mettre fin à son aventure en rouge et noir «» et en catimini, claquant un peu vite la porte de sa maison costarmoricaine pour aller prendre possession de ses nouveaux quartiers au Québec. Mais aujourd’hui, et après un été agité pour l’attaquant, plus grand monde ne veut en entendre parler dans la petite commune du 22.Il faut dire que tout ne s’est pas passé comme prévu pour le meilleur buteur de l’EAG en Ligue 1 (trente unités). Alors qu’il s’était mis d’accord avec Antoine Kombouaré et Bertrand Desplat pour partir loin de la Ligue 1, en l’occurrence à l’Impact Montréal, après avoir rompu son bail breton, l’homme du 90e+3 se serait montré trop gourmand dans les négociations avec le club de Rémi Garde . Lequel a finalement fait machine arrière. Une histoire de « package » non respecté qui a mis « Jimbo » dans de beaux draps, surtout après le refus ferme de son ancien club de lui offrir un nouveau contrat.Coincé entre le sauvetage de sa carrière et sa parole d’honneur, le joueur a fait voler en éclats cette dernière en s’engageant tout sourire et pour deux ans aux Girondins , début août. Dans la foulée, Kombouaré sortait la sulfateuse sur RMC : «» Toutefois, le Kanak a depuis mis de l'eau dans son vin Ces derniers jours, et alors que Briand semble enfin avoir lancé sa nouvelle aventure sous le maillot au scapulaire en marquant deux fois face à Nîmes il y a une semaine, des révélations dans la presse locale – qui n’étaient plus un secret pour personne en réalité – sont venues rajouter un peu de piment à ce qui pourrait désormais être nommé l'affaire Jimmy. Comme le révèle, si son départ s’expliquait en partie par sa motivation à traverser l’Atlantique, il était aussi largement motivé par des tensions dans le vestiaire devenues insoutenables entre lui et le reste du groupe guingampais : le quotidien breton parle de sombres «» . Les ragots n'ont pas tardé à surgir et sur les réseaux sociaux, c'est un carnage à l'encontre du joueur.Le faux bond canadien de l'ancien Rennais n’a évidemment fait qu'accentuer cette sale ambiance. «» , expliquait cette semaine une source interne, toujours auDesplat en a remis une couche à quelques jours du match, dans les colonnes de: «Surtout qu'après avoir perdu son capitaine, lien de cause à effet ou non, l’EAG s’est enfoncé dans une crise sportive bien plombante en ce début de saison – même si c’est l’autre idole Christophe Kerbrat qui a hérité du brassard – avec cinq revers en autant de parties, et quatorze pions mangés durant ce laps de rencontres. Pendant ce temps-là, Briand facture désormais trois banderilles en six titularisations toutes compétitions confondues avec le sextuple champion de France . À défaut de se faire pardonner, il essaie tant bien que mal de prolonger le plaisir sur le terrain du haut de ses 33 printemps. Et c'est peut-être une faveur que lui a faite Ricardo en le laissant à la maison ce week-end.