Warren Zaïre-Emery a eu son bac !

Heureusement qu’il n’avait pas pris l’option anglais.

C’est la seule bonne nouvelle de la soirée parisienne. Après la défaite des siens à Arsenal (2-0), mardi soir, Warren Zaïre-Emery avait tout de même de quoi fêter. Et pour cause, le titi parisien vient d’obtenir son baccalauréat. C’est ce qu’il a annoncé en direct à la presse à Londres.

Le milieu de terrain avait dû déplacer ses épreuves en septembre à cause de l’Euro 2024, où il n’aura pas eu le droit à une seule minute de jeu. Donc si on résume l’année 2024 de WZE c’est une demi-finale de Ligue des champions, un titre de champion de France de Ligue 1, une Coupe de France, une sélection pour l’Euro avec les Bleus, le permis de conduire et le bac.

À 18 piges, il vient presque de terminer le jeu.

Luis Enrique, esprit étriqué