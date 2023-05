Valérien Ismaël nommé entraîneur de Watford

Ismaël vaut quelque chose.

L’entraîneur franco-allemand Valérien Ismaël a été nommé au poste d’entraîneur de Watford, alors que le Championship vient de se terminer. A 47 ans, c’est déjà sa huitième aventure sur un banc professionnel depuis qu’il a hérité de l’équipe première de Nuremberg en juin 2014, avant de passer par Wolfsburg, l’Apollon Smyrnis (Grèce), le Linzer ASK (Autriche), Barsnley (2020-2021), West Bromwich Albion et plus récemment le Beşiktaş où la plupart de ses expériences ne seront pas des plus concluantes.

We are pleased to confirm the appointment of Valérien Ismaël as our new Head Coach. Welcome to Watford, Valérien. 👊 — Watford Football Club (@WatfordFC) May 10, 2023

Une carrière sur le banc pour l’instant loin de celle qu’il a menée comme joueur entre la fin des années 1990 et les années 2000. Il a notamment joué à Strasbourg, Lens, Crystal Palace, le Werder Brême, Hanovre et même le Bayern Munich avec qui il jouera 46 matchs entre 2005 et 2007. Ayant terminé 11e sur 24 cette saison, les Bees ont eu connu quatre entraîneurs en les personne de Rob Edwards qui a été remplacé par Slaven Bilic alors que c’est Chris Wilder qui a terminé la saison sur le banc.

On espère qu’il y durera plus que les Whatfor.

Valérien Ismaël reprend du service !