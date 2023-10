Un Lens-Marseille disputé à Miami : ce serait dans les plans de la LFP

Personne n’y avait pensé, alors ils vont le faire.

Décidément, les bonnes idées ne manquent pas à la LFP. Après la délocalisation du Trophée des champions depuis 2009, ce sont des matchs de Ligue 1 qui pourraient s’exporter à l’étranger, plus précisément aux États-Unis. De cette façon, la LFP espère rendre plus attractifs les bouquets de droits TV de la France pour les médias américains. C’est Benjamin Morel, ex-directeur des du tournoi des Six Nations et actuel directeur de LFP Media, qui évoque cette possibilité dans un entretien pour le Sports Business Journal. Il insiste sur le fait qu’il faille que les matchs joués sur le sol américain aient « un sens ». Selon lui, si des matchs sont joués aux États-Unis, ça ne peut pas être que des « matchs de gala », l’important c’est qu’il s’agisse de matchs « qui comptent ». D’où la volonté d’exporter des affiches de Ligue 1 à l’international.

Avec l’objectif fixé par Vincent Labrune d’un milliard de revenus en droits TV pour la Ligue 1, l’opération séduction auprès des diffuseurs étrangers est lancée. La délocalisation des matchs serait une manière pour la LFP de se montrer plus convaincante auprès de l’étranger, notamment aux États-Unis, où beIN détient les droits du championnat jusqu’à la fin de la saison.

Si Denis Bouanga a réussi à séduire les States, pourquoi pas les autres ?

Les entraîneurs doivent-ils faire preuve de pédagogie avec le monde extérieur ?