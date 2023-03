Un ancien joueur de l’OM mis en examen dans une affaire de racket

Sur la mère d’un préadolescent…

Le JDD révèle ce dimanche que Jean-Christophe Cano, défenseur passé par l’OM et le Stade rennais, a été interpellé puis mis en examen le 17 février dernier. Le bref directeur sportif phocéen du début des années 2000 est accusé d’« exercice illégal de l’activité d’agent sportif » et placé sous le statut de témoin assisté pour « extorsion de fonds par violences en bande organisée » et « association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime ». Selon l’hebdomadaire, c’est la carrière d’un jeune espoir de l’Olympique lyonnais qui est au centre de cette affaire. Formé au Burel FC, à Marseille, il a rejoint la capitale des Gaules en 2020 à l’âge de 11 ans.

L’élément déclencheur aurait été la signature d’un accord de non-sollicitation entre l’OL et la famille, en mars 2022. Après avoir subi des menaces, la mère prévient le club, puis la police en décembre dernier et aurait indiqué avoir « reçu la visite d’un homme exhibant une arme de poing », qui lui aurait demandé 30 000 euros. La maman aurait refusé de céder et aurait retrouvé sa voiture incendiée début février. Cano, qui n’est pas enregistré en tant qu’agent sportif auprès de la FFF, accompagnait la mère et son enfant lors de la visite des installations lyonnaises en 2021. Trois autres suspects ont été interpellés et placés en garde à vue.

Igor Tudor et l'embarras des choix