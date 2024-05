Standing ovation à Cagliari pour la dernière de Claudio Ranieri

« Gratitude éternelle à un grand homme », signé des ultras de Cagliari.

Quelques heures après l’annonce de sa retraite définitive, Claudio Ranieri (72 ans) a eu droit à un vibrant hommage de la part de la Sardegna Arena avant la rencontre entre Cagliari et la Fiorentina, dernier match de la saison pour les Sardes. Toute l’arène s’est mis debout et a applaudi son « Mister », qui a ramené le Casteddu en Serie A cette saison, en assurant aussi son maintien de peu.

Claudio Ranieri was visibly emotional after receiving a standing ovation from the crowd, players, and referee before the final match of his managerial career.

The Premier League winner is set to retire from football 🥹❤️️

📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/od2uefHgOO

— Football on TNT Sports (@footballontnt) May 23, 2024