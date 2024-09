Randal Kolo Muani aurait demandé l’aide d’un pasteur

Ça faisait longtemps qu’il n’y avait pas eu d’histoire louche au PSG, non ?

Auteur d’un but avec l’équipe de France contre la Belgique et de deux avec le Paris Saint-Germain en ce début de saison de Ligue 1, Randal Kolo Muani est parti sur de meilleures bases que lors de l’exercice précédent. Et si ce retour en forme était dû à l’appel d’une prophétesse et d’un pasteur ? Ceux-ci seraient en tout cas à l’origine de la séparation du joueur avec son ex-copine, Didi-Stone.

La mannequin française a posté sur son compte Instagram les raisons de leur rupture. « Mon couple allait parfaitement bien jusqu’à ce qu’une soi-disant prophétesse et un pasteur viennent tout gâcher en racontant de fausses prophéties, à mon sujet et sur mes parents, à sa famille et à lui. Je n’y suis pour rien », a-t-elle indiqué.

Le sujet du prochain live Twitch de Luis Enrique est tout trouvé.

