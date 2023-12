Racisme envers Vinícius à Valence : le dossier bientôt classé sans suite

Après l’affaire des insultes à caractère raciste subies par Vinícius lors du match entre le Real Madrid et Valence en mai dernier, le ministère public a demandé au tribunal de clôturer le dossier. En cause, la difficulté à identifier clairement les auteurs de ces insultes. Selon les informations transmises par le ministère à EFE, le procureur a pris cette décision qui devrait faire beaucoup réagir. Rappelons que Vinícius avait subi ces remarques racistes à son arrivée au stade Mestalla. Sur plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on voyait quelques jeunes individus insulter Vinícius (mais aussi Éder Militão), avec des onomatopées et des comparaisons directes à des singes. Ce qui avait (logiquement) mis « Viní » hors de lui.

🧑‍⚖️ La Fiscalía pide archivar la investigación de los insultos a Vinicius fuera de Mestalla. 👉 Según pudo saber EFE, la fiscal ha adoptado esta decisión ante la imposibilidad de identificar a los autores de los insulto. pic.twitter.com/0CfnlQU3LN — EFE Deportes (@EFEdeportes) December 7, 2023

Le club de Valence avait réagi en interdisant – à vie – l’accès de Mestalla aux trois personnes (âgées de 18 à 21 ans) présentes sur les vidéos. Mais cela va donc sûrement en rester là, sans poursuites judiciaires, alors que La Liga avait présenté un document détaillant l’affaire pour demander une action en justice. Le Brésilien pourra tenter de se consoler : il y a quelques jours, quatre ans de prison ont été requis par le parquet de Madrid pour quatre supporters de l’Atlético qui avaient pendu un mannequin à son effigie fin janvier 2023 lors du derby.

