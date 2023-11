Quand le frère de Jérémy Doku choque tout le monde par son talent

C’est de famille, le talent.

En tout cas, c’est le constat que tout amoureux du dribble peut faire après cette séquence. On y voit le frère aîné de Jérémy Doku, Jefferson, éliminer un joueur d’une sorte de talonnade et d’un petit pont. Les autres footballeurs présents au five ce jour-là s’arrêtent de jouer après ce geste, jusqu’à tomber par terre. S’il est actuellement agent du feu follet belge de Manchester City, Jefferson Doku a porté les couleurs de nombreux clubs en Belgique, comme le Tubantia Borgerhout, le Royal Antwerp FC et le K Beerschot VA. Il a toutefois dû mettre fin à sa carrière très tôt à la suite de nombreuses blessures.

Este é o irmão mais velho de Jérémy Doku, Jefferson… parece que as habilidades são de família! Jefferson Doku jogou pelo Royal Antwerp & Beerschot na base, mas infelizmente parou devido a lesões. Jefferson é o representante de Jérémy. pic.twitter.com/bXgH4bIEQc — Curiosidades PL (@CuriosidadesPRL) November 5, 2023

On ne va pas s’en lasser.

